أوكرانيا تصف خبر الجيش الروسي لاختراق الحدود بالكاذبة

نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي قوله اليوم الاثنين إن الجنود وحرس الحدود تصدوا لمجموعة حاولت اختراق الحدود الروسية انطلاقا من الأراضي الأوكرانية وإن خمسة سقطوا قتلى.

ورفضت أوكرانيا النبأ ووصفته بالكاذب وقالت إنه لا توجد أي قوات أوكرانية في منطقة روستوف التي يُزعم وقوع الحادث فيها، بحسب "رويترز".

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الجيش الروسي قوله إنه تم تدمير عربات مدرعة أوكرانية.

وتأتي أنباء وقوع الحادث في وقت تسود فيه حالة من التوتر الشديد بين البلدين مع مواصلة روسيا نفي تصريحات من الولايات المتحدة وحلفائها بأنها قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.