مسؤول: الإمارات أكبر مركز تجاري للألماس الخام في 2021

قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي تتبعه بورصة دبي للألماس، اليوم إن الإمارات صارت في عام 2021 أكبر مركز تجاري للألماس الخام في العالم، متجاوزة بلجيكا.

وأضاف أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أنه جرى تداول ما تفوق قيمته 22.8 مليار دولار من الألماس الخام عبر الدولة الخليجية في عام 2021، مضيفا أن قطاع الألماس المصقول يواصل النمو، بحسب "رويترز" .

ومنذ عام 2015، نمت تجارة الألماس الخام في الإمارات 76 في المائة. وذكر بيان صادر عن مكتب بن سليم أن إجمالي تجارة الألماس في الإمارات نما 83 في المائة بين عامي 2020 و2021.

