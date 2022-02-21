روسيا: قتل خمسة مخربين قدموا من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية

أعلن الجيش الروسي أنه قتل خمسة مخرّبين جاءوا من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية، وأن مركبتين عسكريتين أوكرانيتين حاولتا عبور الحدود أيضا، وفق ما أفادت الوكالات الروسية.

وقال الجيش الروسي "خلال المعارك، تمّ القضاء على خمسة أشخاص ينتمون إلى مجموعة مخربين وإلى الاستخبارات بعدما انتهكوا الحدود الروسية" مؤكدا أن الحادث وقع في منطقة روستوف الساعة (03:00 بتوقيت جرنيتش) قرب منطقة ميتياكينسكايا.