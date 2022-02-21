تراجع الذهب بعد بلوغه أعلى مستوى في أكثر من 8 أشهر

تراجع الذهب اليوم بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، إذ تضاءل الطلب على الملاذات الآمنة بعد إعلان عزم الرئيسين الأمريكي والروسي عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، كما تعرض المعدن لمزيد من الضغط بفعل رفع متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1891.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:14 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 1908.02 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من يونيو . وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1894.20 دولار بحسب رويترز.

قال البيت الأبيض أمس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية بعد أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين الأسبوع المقبل وإذا لم يحدث غزو.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.أكس "يشعر المستثمرون العالميون بقلق عميق حيال (صراع) محتمل بين روسيا وأوكرانيا، والرئيس الأمريكي يقول مرارا إن الغزو ممكن في الأيام القادمة.

"من ناحية أخرى، يهتم المستثمرون أيضا برفع سعر مجلس الاحتياطي الاتحادي للفائدة في مارس، لذلك من المحتمل أن يؤثر ذلك على أسعار الذهب". يزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 23.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1069.87 دولار.

وانخفض البلاديوم 1.6 % إلى 2308.23 دولار.