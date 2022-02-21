عمومية "الكابلات" تقر تخفيض رأس المال إلى 262 مليون ريال وترفض زيادته

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الثالث على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 360.6 مليون ريال إلى 262.3 مليون ريال أي بنسبة 27.26 % من رأس مال الشركة.

حيث بنت أن سبب تخفيض رأس المال لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة 100% من الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2021 بقيمة 98.3 مليون ريال عن طريق إلغاء 9.8 مليون من أسهم الشركة (خفض 1 سهم لكل 3.6684 سهم) وسيكون التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تخفيض رأس المال

كما تضمن الاجتماع عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 262.3 مليون ريال إلى 500 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لإعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي.