لتنمية المهارات الحاسوبية .. وزير التعليم يدشن مسابقة "مدرستي تُبرمج"

لتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تنمية المهارات دشن الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم فعاليات المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية "مدرستي تبرمج".

وقالت الدكتورة عهود الفارس المشرف العام على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد "نحتفي بالمرحلة الثانية لمسابقة "مدرستي تبرمج" والتي لمسنا نتائج مرحلتها الأولى حيث عززت مهارات أبنائنا وبناتنا من الطلبة ومعلمينا ومعلماتنا من منسوبي وزارة التعليم".

وأوضحت في الحفل الذي أقيم في قصر سلوى بالدرعية نظمته وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تطوير بوابة الدرعية البارحة أن "مدرستي تبرمج" تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تنمية المهارات العليا لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين بما يتوافق مع مهارات القرن 21 لتشجيعهم على الإبداع والابتكار وتعزز من إنتاج البرمجيات في التعليم الحكومي والأهلي والدولي عبر جيل واعد يسعى بجد لتوسيع آفاقه المستقبلية الرقمية ليصبح جيلا ناشئا يحقق رؤية مملكتنا 2030 نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة.

وأكدت رئيس لجنة مسابقة "مدرستي تبرمج" أن المرحلة الثانية من المسابقة تتميز بالتنوّع في التطبيقات البرمجية المتاحة والمسارات الشيقة والممتعة التي تحاكي مختلف اهتمامات الطلاب والطالبات باختلاف أعمارهم وهواياتهم في التصميم والتخطيط والبرمجة.

وأشارت إلى إشادة البنك الدولي بنموذج المدرسة الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم منذ بداية العام الدراسي 2020 - 2021 والذي ساهم في بناء وعي مبكر حول أهمية استخدام تقنيات التعليم الحديثة في دعم عمل المعلمين. إضافة إلى إشادة منظمة ساعة برمجة في استمرارية المملكة في المحافظة على مراتب متقدمة في مبادرتها الهادفة للترويج لعلوم الحاسب.