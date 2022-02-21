أوروبا : روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية إذا غزت أوكرانيا

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا قائلة إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية. وقالت فون دير لاين لقناة (ايه ار دي) مساء الأحد "سيتم مبدئيا عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية".

وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على "جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل". وبينت إنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو. رافضة مناشدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية.

وقالت فون دير لاين التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة "اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري نقطة ضعفها حيث تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانيتها منها". وذكرت إن روسيا بحاجة للتحديث وهذا بشكل دقيق لن يكون ممكنا إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات.

ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن كشف إلى تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حالة الغزو الروسي واستبعدوا فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق.