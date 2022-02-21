وسط جدة .. مرسى لليخوت

سيتم تنفيذ مشروع وسط جدة في موقع استراتيجي على مساحة 5.7 مليون متر مربع في قلب مدينة جدة، ويتميز بواجهة بحرية بشريط مائي طوله 9.5 كيلومتر، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل المملكة وخارجها، وشاطئ رملي بطول 2.1 كيلو متر.ويتضمن المشروع أربعة معالم استثنائية «دار أوبرا، متحف، استاد رياضي، الأحواض المحيطية، والمزارع المرجانية»، كما يسهم في تطوير مشاريع نوعية في قطاعات حيوية وواعدة «سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية، تجارية، وسكنية»، حيث سيوفر 17 ألف وحدة سكنية و2700 غرفة فندقية، كما يوفر نمط حياة عصريا وخيارات ترفيهية عالمية، وتوليد وظائف في قطاعات اقتصادية واعدة، وسيبرز الهوية الثقافية والفنون المعمارية الأصيلة لمدينة جدة.