ويتضمن المشروع أربعة معالم استثنائية «دار أوبرا، متحف، استاد رياضي، الأحواض المحيطية، والمزارع المرجانية»، كما يسهم في تطوير مشاريع نوعية في قطاعات حيوية وواعدة «سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية، تجارية، وسكنية»، حيث سيوفر 17 ألف وحدة سكنية و2700 غرفة فندقية، كما يوفر نمط حياة عصريا وخيارات ترفيهية عالمية، وتوليد وظائف في قطاعات اقتصادية واعدة، وسيبرز الهوية الثقافية والفنون المعمارية الأصيلة لمدينة جدة.
وسط جدة .. مرسى لليخوت
ويتضمن المشروع أربعة معالم استثنائية «دار أوبرا، متحف، استاد رياضي، الأحواض المحيطية، والمزارع المرجانية»، كما يسهم في تطوير مشاريع نوعية في قطاعات حيوية وواعدة «سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية، تجارية، وسكنية»، حيث سيوفر 17 ألف وحدة سكنية و2700 غرفة فندقية، كما يوفر نمط حياة عصريا وخيارات ترفيهية عالمية، وتوليد وظائف في قطاعات اقتصادية واعدة، وسيبرز الهوية الثقافية والفنون المعمارية الأصيلة لمدينة جدة.
أضف تعليق