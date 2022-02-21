القدية .. موقع جذب للعالم

يرتكز مشروع القدية على خمس ركائز أساسية، هي: الرياضة، الصحة، الطبيعة والبيئة، المتنزهات والوجهات الترفيهية، الحركة والتشويق، والفنون والثقافة، وسيكون الاستاد ومرافقه الرياضية المختلفة بمنزلة موقع جذب رئيس لجميع العروض التي ستقدمها القدية، كما ستكون تجربة حضور الجماهير للمباريات مختلفة بكل المقاييس. وستستضيف القدية أكبر الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، التي من ضمنها مباريات المنتخب السعودي لكرة القدم، والبطولات القارية، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، ورالي داكار، وسباق الفورمولا 1، ودورة الألعاب الآسيوية 2034. وسيحيط باستاد القدية عديد من المرافق والمنشآت الرياضية والترفيهية مثل متنزه Flags Six القدية، ومتنزه الألعاب المائية، وحلبة السرعة، وستسهم في تعزيز وإثراء تجربة المشجعين، وستكون وجهة لجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.