وفد عراقي يزور مكتبة الملك فهد الوطنية

أستقبل الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية الدكتور منصور الزامل وفد من جمعية اختصاصي المعلومات والمكتبات والتوثيق العراقية برئاسة الأمين العام للجمعية الدكتور تيسير فوزي رديف، وأستمع الوفد الذي ضم عدداً من الأساتذة والمتخصصين والعاملين في مجال المكتبات والمعلومات من الامين العام المكلف لشرح حول المكتبة وأهدافها وأنشطتها والأدوار المنوطة بها ودورها الرئيسي في حفظ الإنتاج الفكري السعودي المتمثل في نظام الايداع الوطني وإصدار الرقم المعياري الدولي للكتب والدوريات واصدار الببليوجرافيا الوطني وحماية التراث المخطوط ، وتم بحث أوجه التعاون المشترك ومدى الاستفادة من تجربة مكتبة الملك فهد الوطنية .

الوفد العراقي قام بجولة في القاعة الرئيسية للمكتبة والمعرض الدائم للوثائق الوطنية، وقاعات المجموعات العامة وادارة الدراسات والخدمات المرجعية ومركز معلومات المملكة، كما تم عرض تجربة المكتبة في حفظ الوثائق والمخطوطات.

وقد أبدى الوفد إعجابهم بما تقدمة المكتبة لزوارها من خدمات متعددة، وبما تحتويه من كنوز ونفائس وذخائر معتبرين مكتبة الملك فهد الوطنية كنز ثقافي مهم في الوطن العربي. وفي ختام الزيارة تبودلت الهدايا حيث قدم امين المكتبة الدكتور منصور الزامل للوفد دروع تذكارية للوفد وبعض من اصدارات المكتب