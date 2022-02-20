 تطوير الأرشيف الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية



أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية اليوم، عن بدء مشروع تطوير الأرشيف الجيولوجي وبناء المكتبة الرقمية، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الشمراني أن المشروع يعد إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، التي تقوم فيها المساحة الجيولوجية من خلاله بتسهيل استفادة القطاع التعديني والمستثمرين داخل وخارج المملكة؛ كون المشروع مرجعًا لهم في المستقبل، والمتوقع الانتهاء من العمل عليه خلال العام الجاري.

من جانبه أوضح كبير الجيولوجيين في هيئة المساحة الجيولوجية عبدالله الجهني، أن المكتبة الرقمية تهدف إلى رقمنة جميع العينات اللبية الناتجة من أعمال الحفر في الاستكشاف المعدني وأعمال التعدين، إلى جانب ربط جميع مخرجاتها بقاعدة البينات الجيولوجية الوطنية.

وأشار إلى أن المكتبة ستوفر جميع المعلومات الجيولوجية الرقمية بكل سهولة لجميع المهتمين داخل المملكة وخارجها؛ لتسهم في تنمية وازدهار قاعدة التعدين في المملكة، التي تعد الرافد الاقتصادي الثالث في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تعاونهم مع هيئة المساحة الصينية، وهم من أقدم الهيئات المتخصصة في العالم ويملكون خبرة طويلة في هذا المجال.