الأزمة الأوكرانية تهبط بأغلب بورصات الخليج

أغلقت أغلب بورصات منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأحد بعد أن مددت روسيا وروسيا البيضاء تدريبات عسكرية إلى الشمال من أوكرانيا مما بدد آمال الغرب في أن تحل الجهود الدبلوماسية الأزمة.

قالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء في بيان إن قرار التمديد اتخذ بسبب زيادة النشاط العسكري قرب حدود روسيا وروسيا البيضاء وتصعيد الوضع في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 0.1 بالمئة مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة ومنها سهم سابك للمغذيات الزراعية.

لكن حد من تراجع المؤشر صعود سهم مصرف الراجحي الذي أغلق على ارتفاع 5.9 بالمئة بعد أن أعلن اقتراح مجلس إدارته بزيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال سعودي (10.66 مليار دولار) عن طريق إصدار أسهم مجانية.

وأعلنت شركة النهدي الطبية رائدة السوق في تشغيل الصيدليات اليوم الأحد اعتزامها إدراج أسهمها في البورصة عن طريق بيع 30 بالمئة من أسهمها في اكتتاب عام أولي.

وهبط مؤشر السوق القطرية 0.5 في المئة مع هبوط سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج واحدا في المئة.

وتباينت أسعار النفط التي تعتبر محفزا رئيسيا لأسواق الأسهم الخليجية يوم الجمعة إذ يدرس المستثمرون احتمال تعطل الامدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية في مقابل احتمال زيادة الإمدادات بدخول النفط الإيراني السوق.

وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 بالمئة مع تراجع أغلب الأسهم.