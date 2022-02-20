السعودية تشارك في اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

شارك محمد الجدعان وزير المالية والدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة إندونيسيا افتراضيا يومي الخميس والجمعة الماضيين بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية وتنسيق العمل المشترك نحو تحقيق نمو يتسم بالقوة والاستدامة والشمول. بناء على محاور برنامج الرئاسة الإندونيسية تحت شعارها "نتعافى سويا نتعافى بشكل أقوى" الذي يعكس روح العمل الجماعي تجاه التعافي الاقتصادي العالمي.

وبصفتها عضوا في مجموعة العشرين شاركت المملكة في صياغة البيان الختامي للاجتماع مع الدول الأعضاء مع استمرار المملكة في دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

وأكد وزير المالية خلال مشاركته في جلسة الاستثمار في البنية التحتية كمتحدث رئيسي بدعوة من الرئاسة الإندونيسية، أن حوار المستثمرين الذي جرى إنشاؤه في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين واستمراره من قبل الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين يساعد في تحديد الحلول المستدامة.

وبين أن البنية التحتية المستدامة وتكنولوجيا البنية التحتية هي مواضيع ذات أهمية ووثيقة الصلة بتغير المناخ ويجب التأكد من قدرتنا على تلبية توقعات المستثمرين وتحقيق التآزر الكامل بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار المستدام.

وفيما يتعلق بجلسة الاقتصاد العالمي والصحة أوضح أنه من المهم للغاية مراعاة التداعيات المتوسطة والطويلة المدى للجائحة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي مع أهمية مراعاة النظر في العوامل الرئيسية للتضخم في أسعار السلع والأغذية على الصعيد العالمي كاضطرابات سلسلة التوريد وزيادة تكاليف الشحن والعواقب غير المقصودة لبعض مواقف السياسات المتخذة في سياق مواجهة التغير المناخي.

وعلى هامش الاجتماعات عقد وفد وزارة المالية اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على هامش الاجتماعات برئاسة عبدالعزيز الرشيد مساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية لمناقشة أكثر قضايا الاقتصاد العالمي إلحاحا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن إندونيسيا تسلمت رئاسة مجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2021 بعد اختتام قمة القادة لمجموعة العشرين تحت رئاسة إيطاليا. وتضمنت أولويات رئاسة إندونيسيا 2022 الركائز الـ 5 : البيئة التمكينية والشراكات بين أصحاب المصلحة وتعزيز الإنتاجية وضمان النمو المستدام والشامل وزيادة المرونة والاستقرار وتشكيل قيادة عالمية جماعية قوية.