"فوتسي راسل" تعلن مراجعتها النصف سنوية للأسهم السعودية

أعلنت "فوتسي راسل" المزود العالمي للمؤشرات مراجعتها نصف السنوية للسوق السعودي لشهر فبراير 2022.

وبحسب البيان فقد تم إضافة البنك السعودي للاستثمار للمؤشر القياسي العالمي، بالإضافة إلى ترقيته إلى مؤشر الخاص بالشركات ذات رأس المال المتوسط.

كذلك تمت ترقية شركة بتروكيم إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير، في حي تم تخفيض شركة الحكير من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير، وكذلك تم تخفيض شركة صافولا من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط.

فيما أضافت 7 شركات لمؤشر رأس المال الصغير جدا "Micro Cap" وهي كل من (تكافل الراجحي، اللجين، بنيان ريت، التطويرية الغذائية، عذيب للاتصالات، حلواني إخوان، سيسكو).

وبحسب البيان، فإن موعد تنفيذ المراجعة الحالية ستكون يوم 18 مارس المقبل، على أن تكون نافذه يوم الإثنين الموافق 21 من الشهر ذاته