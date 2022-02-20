زيادة "الراجحي" ترفع رؤوس أموال البنوك السعودية المدرجة 7.8% إلى 208.1 مليار ريال

أوصى مجلس إدارة "الراجحي" بزيادة رأس مال المصرف من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60 في المائة (ثلاثة أسهم لكل خمسة أسهم مملوكة لمساهمي المصرف)، ما سيرتفع رأسماله من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات شركة "تداول"، فرفع رأسمال المصرف سيزيد رؤوس أموال العشر بنوك المدرجة إجمالا بنسبة 7.8 في المائة، لتصل إلى 208.1 مليار ريال مقابل 193.1 مليار ريال حاليا.

كما سيصبح مصرف الراجحي ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث رأس المال بعد البنك الأهلي البالغ رأسماله 44.78 مليار ريال، ليحل بذلك بديلا لبنك الرياض الذي يحتل نفس المركز حاليا برأسمال 30 مليار ريال.