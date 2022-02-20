أمريكا وبريطانيا ستمنعان الشركات الروسية من الحصول على الدولار و الجنيه الإسترليني في حال غزو أوكرانيا

قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستعملان على منع حصول الشركات الروسية على الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني إذا أمر الكرملين بغزو أوكرانيا. وأضاف "الخطة التي نراها تتعلق بشيء يمكن أن يكون بالفعل أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 من حيث الحجم الهائل".

وتابع جونسون أن العقوبات على روسيا في حال الغزو ستذهب إلى أبعد كثيرا مما أعلن من قبل بحسب رويترز.

وقال إن بريطانيا والولايات المتحدة ستمنعان الشركات الروسية "من التعامل بالجنيه الإسترليني والدولار" وهي خطوة قال إنها سيكون لها تأثير هائل.