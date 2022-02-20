إطلاق مبادرة العقار الجديد .. تقنيات مبتكرة تحفز الاستثمار العقاري

دشن طارق الحفظي محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف اليوم "مبادرة العقار الجديد" بحضور محمد المرشد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض وماجد العصيمي رئيس مجلس إدارة شركة أصيل المالية والتي أطلقتها اللجنة العقارية بغرفة الرياض بالشراكة مع شركة أصيل المالية وأقيمت أول اللقاءات يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح محمد المرشد خلال الكلمة الافتتاحية أن سلسلة لقاءات "مبادرة العقار الجديد" تكتشف الفرص الاستثمارية العقارية المستندة في تعاملاتها على التقنيات الرقمية المبتكرة وتحفز على الاستثمار الخاص من خلال الدخول في شراكات وذلك في ظل تنوع الاستثمارات العقارية وفي ظل رؤية 2030 ودعم الدولة لمثل هذا النوع من الاستثمارات. مشيرا أن تجاوب المسؤولين يعزز التفاؤل بنجاح هذه المبادرة.

من جانبه أكد ماجد العصيمي أن التقنيات الحديثة عززت من أرقام التداولات العقارية وفتحت للعقار أبواب واسعة للاستثمار. متوقعا أن يكون "العقار الجديد" رافدا كبيرا للتطوير والاستثمار العقاري ولفتح آفاق جديدة للاستثمار للجميع بما يعمل على تنويع القطاعات الاستثمارية وطرح الفرص العامة بالاستثمار الجماعي المناسب غير المكلف. مبينا أن المشاريع شبه الحكومية باتت تعتمد على هذا النمط من الأعمال.

واستعرض هيثم الغنام عضو اللجنة العقارية ورئيس لجنة الاستثمار العقاري جهود اللجنة في الربط ما بين المطور في التطبيقات والمستثمرين العقاريين بما يصل بجميع المستثمرين لأهدافهم الاستثمارية والحصول على الفوائد المرجوة من العقار الجديد.

وبين محمد الدريبي عضو اللجنة العقارية المشرف العام على "مبادرة العقار الجديد" أن الوضع الراهن في القطاع العقاري يعتبر الآن في الموجه التقنية الثالثة من حيث التعاملات والإجراءات والواقع الافتراضي هو الأساس في ذلك، وأن التطبيقات الإلكترونية تشهد تغيرات بشكلٍ متسارع له أثر واضح، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى الإسهام في تقنيات أفضل بتقديم منتجات وبرامج وتطبيقات ورفع جودة المخرجات العقارية.

وبين محمد حمدي الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ "G world" في أولى الجلسات الحوارية أن اقتصاد المملكة يشكل 48% من حجم الناتج الخليجي مما يؤكد على أهمية تسريع التشريعات للدخول في العمليات الحديثة للتقييم العقاري. مطالبا بإعادة رسم النموذج بالنظام البيئي للعقار لكي يعرف المشرع والمنظم دوره ولكي يعرف المستثمرين واللاعبين بوجود فرص كبيرة للعقار.

وتحدث خالد الحميد مدير إدارة الاستثمارات بشركة أصيل المالية عن تجربة الشركة في أول فرصة استثمار جماعية في الأصول العقارية التي أتمتها منصة "أصيل" والتجربة التقنية المقدمة للمستثمرين وقدم نصائح حول دخول المستثمرين للسوق العقاري واستفادتهم من الاستثمار الجماعي وكيف يمكن للمنصات أن تلعب دورا مهما من خلال تمكين المستثمر من الدخول في الفرص العقارية الكبرى عبر "أصيل" المرخصة من قبل هيئة السوق المالية.