جيتا .. روبوت يحمل مشترياتك ويمكنك استخدامه كمقعد

نوع جديد من الروبوتات سيتبعك في المتاجر ويحمل مشترياتك ويمكنك كذلك استخدامه كمقعد إذا كنت بحاجة إلى الاستراحة.

جيتا هو وسيلة جديدة لمساعدة كبار السن يأمل صانعوه أن يصبح مشهدا مألوفا في مراكز التسوق وغيرها في المستقبل. ويخضع حاليا للتقييم في بريطانيا.

تقول كارول هارتشورن البالغة 72 عاما إنه من الرائع أن تجد من يحمل مشترياتك وتسير خالي اليدين خاصة في يوم قد تضطر فيه لحمل المظلة والهاتف وحقيبة اليد معا. وأضافت أنه بسهولة يمكنها أن تجد شيئا تجلس عليه إذا أرادت أن تستريح. وجيتا كلمة إيطالية تعني الرحلة القصيرة والروبوت من ابتكار (بيادجو فاست) المتخصصة في صناعة الروبوتات وتدعمها مجموعة بيادجو الشهيرة بصنع دراجات الفسبا.

والروبوت مزود بكاميرات تستخدم تقنية التعرف لاتباع صاحبه أثناء المشي ويمكنه حمل 18 كيلوجراما من البضائع في مكان تخزين قابل للغلق. والهدف منه هو مساعدة الناس على ممارسة المشي والاستفادة من التكنولوجيا في الأمور اليومية. وهو مطروح للبيع في الأسواق بسعر 2950 دولارا أو 103 دولارات شهريا.