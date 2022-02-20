200 ألف منزل في بريطانيا بدون كهرباء بفعل العاصفة

قالت الحكومة البريطانية "إن نحو 200 ألف منزل في بريطانيا ما زالت بدون كهرباء بعد أن تسببت العاصفة يونيس في قطع التيار الكهربائي عن 1.4 مليون أسرة في اليوم السابق".

وضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غرب أوروبا أمس الأول، مصحوبة برياح وصلت‬‬ سرعتها إلى 196 كيلومترا في الساعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإحداث أضرار مادية واسعة النطاق، وقتل ستة أشخاص آخرين على الأقل في إيرلندا وبلجيكا وهولندا.

ووفقا لـ"رويترز"، قال كواسي كوارتنج وزير الأعمال والطاقة البريطاني "إنه تمت إعادة التيار إلى 1.2 مليون أسرة لكن ما زال هناك أكثر من 190 ألف أسرة بدون كهرباء".

كانت الكهرباء قد انقطعت عن نحو مليون منزل في تشرين الثاني (نوفمبر) عندما ضربت عاصفة قوية شمال شرق إنجلترا وشرق اسكتلندا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية "إن العاصفة يونيس، التي تشكلت في وسط المحيط الأطلسي وانطلقت من جزر الأزور باتجاه أوروبا، تشكل خطرا على الحياة".

وأظهرت صور أن العاصفة ضربت غرب إنجلترا ووصلت إلى اليابسة في كورنوال، حيث ضربت الأمواج الساحل.

ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها في شجرة، وتوفي رجل في مركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير. ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

وتم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية، وفقا لبيانات شركة سيريوم.

وقال داميان هيندز وزير الأمن الداخلي "إن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس"، مضيفا "الجميع على أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب".

وفي هولندا، تسبب سقوط أشجار في مقتل ثلاثة أشخاص، وقالت إدارة الإطفاء في أمستردام "إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين في المدينة، وثالث في منطقة ديمن القريبة".

وأوضحت قوة شرطة المدينة على "تويتر"، "لا تخرجوا في الشوارع، الأمر خطير حقا".

وقال متحدث باسم مطار سخيبهول "إن المطار ألغى نحو 390 رحلة طيران". وأعادت المدارس التلاميذ إلى بيوتهم مبكرا، وألغيت رحلات القطارات في أنحاء البلاد من الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي "1300 بتوقيت جرينتش".