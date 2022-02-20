لماذا يجب أن تتغير سياسة أمريكا التجارية؟

إذا كنت تشك في أننا تركنا حقبة التجارة الحرة من دون تدخل، فاقرأ الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة الصينية في أواخر العام الماضي. عنوانه، ضوابط الصادرات الصينية، ليس مبهرا. لكن الاستنتاجات مبهرة، على الأقل لأولئك الذين يهتمون بالتجارة.

ورد في أحد المقاطع أن "العالم يمر بتغيرات عميقة على نطاق لم نشهده منذ قرن من الزمان، مع زيادة في العوامل المزعزعة للاستقرار والشكوك. إن مكانة ودور تدابير الرقابة على الصادرات العادلة والمعقولة وغير التمييزية تزداد أهمية باعتبارها وسيلة فعالة لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية الدولية والإقليمية وحماية السلام والتنمية في العالم".

من ناحية أخرى، لا يدلنا هذا على أي شيء لم نكن نعرفه بالفعل من الأعوام العديدة الماضية من المعارك التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولا سيما حول التكنولوجيات سريعة النمو. لكن الحجة الصينية تستحق اهتماما شديدا، لأنه في كثير من الأحيان عندما يشير السياسيون والمنظمون وصانعو السياسة في الولايات المتحدة إلى النقطة نفسها، يتم رفضهم على أنهم حمائيون أو قوميون أو أسوأ من ذلك. ينطبق ذلك حتى داخل الإدارة الأمريكية نفسها، حيث يبدو أن هناك فريقان متعارضان.

الأول، فريق الحفاظ على الوضع الراهن، شديدون على وزارة الخارجية والتجارة. إنهم يريدون أن يصدقوا أنه يمكننا بطريقة ما العودة إلى التسعينيات، وهي فترة من العمى المتعمد حول نموذج "عالم واحد ونظامان" تتعاون فيه الصين والديمقراطيات الليبرالية لتحقيق المصالح المشتركة على الرغم من الحفاظ على نظامين أساسيين مختلفين في السياسة والاقتصاد.

الثاني، فريق القواعد الجديدة، ويشمل كاترين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، إضافة إلى مسؤولي الإدارة الآخرين المهتمين بقضايا العمل والمناخ والأمن طويل الأجل. لديهم نهج أكثر واقعية، مدركين أنه حتى لو أرادت الولايات المتحدة العودة إلى نهج التجارة النيوليبرالية الذي أعطى الأولوية لوصول الشركات الكبرى إلى الأسواق بدلا من الأجور الأفضل أو القدرة على صنع منتجات مهمة أو حماية الكوكب، فإن الصين ستسلك طريقا آخر.

إن ما يسمى خطة التداول المزدوج لبكين خطوة حاسمة للابتعاد عن قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المتعددة الأطراف التي صاغها تكنوقراطيون من الولايات المتحدة وأوروبا. إنه يعطي الأولوية للاعتماد على الذات والابتكار المحلي واستخدام جميع الموارد الاستراتيجية لتشكيل عالم لم تعد فيه الولايات المتحدة هي الأكثر أهمية. وهذا يعني تسوية المزيد من الصفقات التجارية بالرنمينبي، من الأفضل تقليل الرافعة المالية التي يمنحها الدولار للولايات المتحدة. كما يتضمن تسليح سلاسل التوريد - لا تزال العديد من الثغرات التشريعية في الولايات المتحدة تسمح للدول والشركات بمصدر الإمدادات مثل معدات الحماية الشخصية من الصين.

هذا هو الوضع الآن. السؤال الوحيد هو كيف يجب أن ترد الولايات المتحدة؟ يجب أن يتخلى فريق الوضع الراهن عن الفكرة المتعجرفة بأن الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى عهد كلينتون، أو أن الناخبين يريدون ذلك. ويجب على الولايات المتحدة صياغة سياسة تجارية مناسبة لهذا العصر. يجب أن تكون نقطة البداية هي الأهداف. بدلا من مجرد إبرام صفقات تجارية جديدة دون فهم ملموس لكيفية ارتباطها بالواقع الجيوسياسي الحالي، يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها، "ما نوع الاقتصاد الذي نريد بناءه؟".

يجب أن تكون التسوية الجديدة عادلة اقتصاديا وآمنة من الناحية الجيوسياسية، مع وجود ساحة لعب متساوية للشركات من جميع الأحجام، وأجور أفضل ومعايير بيئية، وسلاسل إمداد مرنة ومشاعات صناعية مزدهرة. هذا مهم بشكل خاص للابتكار في صناعات مثل أشباه الموصلات، حيث تتعلم الشركات من خلال التصنيع.

بمجرد تحديد الأهداف المهيمنة، يمكن للإدارة صياغة سياسات متماسكة وصياغة صفقات تجارية استراتيجية. هذا بالضبط ما تفعله الصين. في الواقع، الأمر أبعد من ذلك، حيث يتم دمج التجارة كجزء من رؤية اقتصادية أكبر بكثير تقاس بعقود، وليس أرباع - أو في حالة الرئيس السابق لأمريكا، تغريدات.

هذا النوع من التخطيط من أعلى إلى أسفل معقد ومحفوف بالمخاطر وغير مناسب للولايات المتحدة. لكن المزيد من التفكير الاستراتيجي لعالم جديد ليس كذلك. تقول لوري والاش، المحامية التجارية التي تدير برنامج ريثينك للتجارة في مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية، وهو مؤسسة فكرية تركز على كسر تركيزات القوة الاقتصادية: "التجارة أداة". وتضيف: "لقد أوضحت هذه الإدارة أهدافا مثل توفير وظائف جيدة للعاملين الحاصلين وغير الحاصلين على شهادات جامعية وتعزيز المرونة الاقتصادية، ويجب ألا تؤدي سياستنا التجارية وصفقاتنا إلى إلحاق الضرر بذلك".

ومن الأمثلة التي جاءت في الوقت المناسب الصراع على قانون التنافس في مجلس النواب وقانون المنافسة والابتكار لمجلس الشيوخ. يدعم كلا المشروعين المزيد من الإنتاج المحلي للرقائق وإعادة بناء سلاسل التوريد المهمة. لكن مشروع قانون مجلس النواب يحتوي على تحليل ونهج أعمق بشأن نقل البضائع ورأس المال إلى الخارج، وحماية بيئية أفضل، ومساعدة أقوى لتعديل التجارة. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للديمقراطيين لتجنب أخطاء حقبة كلينتون، عندما دفعوا التجارة غير المقيدة دون دعم كاف لأولئك الذين فقدوا وظائفهم، وبعضهم قام بدعم دونالد ترمب. بالنسبة للديمقراطيين، كان هذا هو الخيار السياسي الأكثر تدميرا من الناحية السياسية خلال العقدين الماضيين.

أستطيع ان أسترسل. هناك العديد من التناقضات بين أهداف البيت الأبيض ومبادراته مثل "باي أمريكا"، وهو ما يعني في الواقع "باي أمريكا" إضافة إلى 60 دولة أخرى ذات اقتصادات وأنظمة سياسية متنوعة على نطاق واسع، أو كيف نفكر في التجارة والأمن لعموم آسيا. النقطة المهمة أن الولايات المتحدة ليس لديها نظرية جديدة وموحدة للسياسة التجارية في عصر ما بعد الليبرالية الجديدة. الولايات المتحدة بحاجة إلى واحدة الآن.