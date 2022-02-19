الصين تستخدم طريقة تعزيز غير متجانسة للتطعيم ضد كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية أن الصين سوف تبدأ في إعطاء جرعات معززة للتطعيم المضاد لكوفيد - 19 وهى مختلفة عن الجرعتين الأولى والثانية للاشخاص الذين تلقوا لقاحات غير مُنشطة.

وقال وو ليانجيون ، وهو مسؤول في اللجنة في تصريحات اليوم انه سوف يتم استخدام جرعات من انتاج شركتي كانسينو بيولجيكس وشونكينج شيفي بيلوجيكس ليمتد فيما يطلق عليها طريقة التعزيز غير المتجانسة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مسؤول اخر إن الصين بدأت أيضا دراسة بشان تطعيمات مضادة لمتحور اوميكرون مع اختبارات سريرية وفي انتظار الموافقات.

ووفقا لدراسة قام بها مؤخرا باحثون من البرازيل وجامعة اكسفورد ، فإنه يتعين على الاشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح من انتاج شركة سينوفاك بيوتيك ليمتد أن يحصلوا على جرعة معززة مختلفة لدعم حمايتهم من اوميكرون.