الصين: اتفاقيات مينسك المخرج الوحيد لأزمة أوكرانيا

وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تصريحات أدلى بها اليوم السبت اتفاقيات مينسك للسلام في شرق أوكرانيا بأنها "المخرج الوحيد" لحل الأزمة الأوكرانية، وقال إن أوكرانيا يجب ألا تكون جبهة للتنافس بين القوى الكبرى.

وقال وانغ الذي كان يتحدث إلى مؤتمر ميونيخ للأمن عبر رابط فيديو إن جميع الأطراف يجب أن تجلس من أجل مناقشة صافية ثم تخرج بخارطة طريق وجدول زمني لتطبيق اتفاقيات مينسك.

وقال وانغ إن سيادة واستقلال ووحدة أراضي أي دولة يجب أن تبقى محترمة ومصانة.

ومضى الوزير الصيني قائلا في تناوله لأزمة أوكرانيا إن أي دولة، حتى إن كانت دولة كبرى، يجب ألا تجعل إرادتها بديلا عن الأعراف الدولية. وأضاف أن دولا كبرى معينة تعيد إلى الوجود عقلية الحرب الباردة وتشعل المواجهة بين الكتل، بحسب "رويترز" .

وقال إن أي دولة يجب ألا ينال منها هوس إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وأن تكرر أخطاء الماضي متمثلة في التحالفات الخارجية المتنافسة.