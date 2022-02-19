ارتفاع حركة السيارات على الطرق الأمريكية 11% في 2021 .. تجاوزت مستويات قبل الجائحة

عادت حركة السيارات على الطرق في الولايات المتحدة بشكل قوي. وقالت وزارة النقل الأمريكية يوم الجمعة إن السفر على الطرق بالولايات المتحدة ارتفع 11.2 في المئة في ديسمبر كانون الأول 2021 مقارنة مع شهر ديسمبر كانون الأول 2020 في ثاني شهر على التوالي تتجاوز فيه حركة السيارات مستويات ما قبل كوفيد-19.

وقال خبراء إن هذه الأرقام تعكس زيادة عدد الأمريكيين الذين يسافرون للاستجمام وزيادة معدل العودة للعمل من المكاتب وزيادة عمليات تسليم الطلبات على الطرق الأمريكية.

وزادت قيادة السيارات في الولايات المتحدة 11.2 في المئة لعام 2021 بأكمله إلى 3.23 تريليون ميل مقارنة مع 2.9 تريليون ميل في عام 2020. وكان هذا أدني معدل إجمالي سنوي منذ عام 2003 حيث أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19 إلى تقليص حركة السيارات بشكل كبير.

وبالنسبة لعام 2021 بالكامل قطع قائدو السيارات 325 مليار ميل أكثر من عام 2020. وبشكل عام تراجعت قيادة السيارات في عام 2021 واحد في المئة فقط من 3.26 تريليون ميل في عام 2019.

وتقول وكالة معلومات الطاقة إن متوسط الاستهلاك السنوي لبنزين السيارات، الذي انخفض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2020 من 9.3 مليون برميل يوميا في عام 2019 زاد 0.7 مليون برميل يوميا في عام 2021.

وتتوقع الوكالة "زيادة قدرها 0.3 مليون برميل يوميا في عام 2022" وزيادة "أقل من 0.1 مليون برميل في اليوم" في عام 2023. وقالت "ستتجاوز اتجاهات القيادة مستويات ما قبل الجائحة في عامي 2022 و 2023 ولكن الزيادات المستمرة في الاقتصاد في استهلاك وقود المركبات" مضيفة أن من المتوقع أن يظل الاستهلاك أقل من مستويات 2019.