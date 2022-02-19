إصابات كوفيد في كوريا الجنوبية تتجاوز 100 ألف لأول مرة .. وعدد غير مسبوق للوفيات في اليابان

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس "إن عدد حالات الإصابة بكوفيد - 19 اليومية في كوريا الجنوبية اخترق حاجز المائة ألف للمرة الأولى، وسط انتشار متحور أوميكرون".غير أن عدد الوفيات ظل منخفضا نسبيا في الدولة التي يرتفع فيها معدل التطعيم باللقاحات.وقالت الوكالة "إن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد - 19 التي سجلت أمس بلغ 109831، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مليون و755809 حالات".وسجلت 45 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7283.وسجلت اليابان رقما غير مسبوق جديدا للوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد - 19 في موجة من الوفيات يذكيها متحور أوميكرون. وخلص إحصاء أجرته هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن عدد الوفيات المسجلة حديثا ارتفع إلى 271، في ثالث يوم على التوالي يتخطى فيه العدد 200.ومنذ بداية فبراير، جرى تسجيل 2446 وفاة، وهو بالفعل ثاني أكثر الشهور وفيات بسبب الجائحة المستمرة منذ عامين، وفقا لـ "رويترز".وقالت لجنة من الخبراء في قطاع الصحة هذا الأسبوع "إن زيادة الإصابات الناجمة عن متحور أوميكرون شديد العدوى بلغت ذروتها، لكن من المرجح استمرار الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفيات وحالات الوفاة، خاصة بين كبار السن".وأعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أمس، تسجيل 19 ألفا و317 إصابة و187 وفاة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في تقريرها اليومي "إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ستة ملايين و913 ألفا و427 إصابة مؤكدة"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.وأشار التقرير إلى تسجيل 187 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد - 19 أمس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 134 ألفا و607 وفيات.وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 247 مدينة في الحالة الحمراء "شديدة الخطورة" و112 مدينة في الحالة البرتقالية "متوسطة الخطورة" و89 مدينة في الحالة الصفراء "قليلة الخطورة".وأعلنت الشرطة الكندية أمس أنها باشرت عملية واسعة النطاق لإخلاء شوارع أوتاوا من المحتجين المعارضين لتدابير مكافحة وباء كوفيد - 19 الذين يشلون وسط العاصمة الفيدرالية منذ نحو ثلاثة أسابيع.وكتبت شرطة أوتاوا في تغريدة "هناك انتشار كثيف للشرطة في شارع نيكولاس (قرب البرلمان) وننصح المتظاهرين بالمغادرة فورا"، موضحة أن بعض المتظاهرين يسلمون أنفسهم ويتم توقيفهم.وقالت منظمات خيرية أمس "إن عديدا من العاملات المنزليات في هونج كونج تم التخلي عنهن من قبل أرباب عملهن، واضطر بعضهن إلى النوم في العراء أو لم يتم إعطاؤهن الرعاية اللازمة بعد الإصابة بكوفيد، فيما تشهد المدينة أسوأ موجة وبائية منذ عامين".