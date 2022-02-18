آخر تطورات الأزمة بين روسيا وأكرانيا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من تصعيد غير محسوب العواقب على خلفية التوترات الشديدة في النزاع الأوكراني.

وقال جوتيريش اليوم في مستهل مؤتمر ميونخ الدولي للأمن ،إن هذا قد يحدث أيضا بسبب فجوة في الاتصالات والافتراضات الخاطئة، وأضاف: "كثيرا ما يسألونني عما إذا كنا في حرب باردة جديدة. جوابي هو أن تهديد الأمن العالمي أصبح الآن أكثر تعقيدا وربما أكبر مما كان عليه في ذلك الوقت"، مشيرا إلى أنه خلال الحرب الباردة كانت هناك أيضا آليات لتقييم المخاطر وطرق غير رسمية للوقاية، وقال: "اليوم لم تعد معظم هذه الأنظمة موجودة، ولم يعد الأشخاص الذين مارسونها موجودين".

وأشار جوتيريش إلى اتساع الفجوة الجيوسياسية، معربا عن قلقه البالغ بشأن تمركز قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا وزيادة التكهنات بشأن صراع عسكري، وقال: "ما زلت أعتقد أن ذلك لن يحدث. لكن إذا حدث، فسيكون ذلك كارثيا"، مؤكدا أنه لا بديل عن الدبلوماسية، وتابع : "أدعو جميع الأطراف إلى توخي الحذر الشديد في خطابهم. يجب أن تهدف التصريحات العامة إلى تقليل التوترات وليس تأجيجها".

ويشارك ما مجموعه 30 رئيس دولة وحكومة في أهم اجتماع على مستوى العالم للخبراء في شؤون السياسة الأمنية، بالإضافة إلى أكثر من 80 وزيرا.

وسيكون هذا أول ظهور لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أمام جمهور أوروبي. ولأول مرة لن يشارك ممثلون من الحكومة الروسية في المؤتمر.



وحذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بولندا اليوم من أن غزو روسيا لأوكرانيا من شأنه أن يتسبب في هجرة جماعية للأشخاص الفارين من الحرب باتجاه الاتحاد الأوروبي.

وقال أوستن إلى جانب نظيره البولندي ماريوش بلاشاك في وارسو: "إذا توغلت روسيا أكثر في أوكرانيا، قد تشهد بولندا تدفق عشرات الآلاف من الأوكرانيين وغيرهم من النازحين عبر حدودها محاولين إنقاذ أنفسهم وعائلاتهم من ويلات الحرب".

وذكر بلاشاك إن بولندا مستعدة لمساعدة المضطرين لمغادرة أوكرانيا في حالة حدوث هجوم روسي، وكان وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي قال إن بلاده تعد ملاجئ طوارئ.

ونقلت الولايات المتحدة مؤخرا 4700 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا من نورث كارولاينا إلى بولندا، لدعم الـ 4500 جندي المتمركزين بالفعل في البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي أوستن بالرئيس أندريه دودا خلال زيارته لوارسو.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، روسيا إلى سحب قواتها على الفور من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إن الإشارات الأولى على ذلك هي بصيص أمل، لكن هناك حاجة أيضا الآن لأفعال.

وذكرت الوزيرة أن هناك تهديدا باندلاع حرب في وسط أوروبا، وقالت: "روسيا تشكل تهديدا غير مقبول على الإطلاق بنشر قواتها تجاه أوكرانيا، وكذلك أيضا تجاهنا جميعا - وتجاه هيكل السلام في أوروبا .. هذه الأزمة إذن ليست أزمة أوكرانيا. إنها أزمة روسية".

وحذرت بيربوك من أنه سيكون هناك عواقب وخيمة على روسيا ماليا وسياسيا واقتصاديا حال غزت أوكرانيا، مؤكدة في الوقت نفسه الاستعداد لإجراء حوار جاد مع موسكو حول الأمن والسلام في أوروبا.

من جانبها قالت الحكومة الهولندية اليوم إنها سترسل لأوكرانيا 100 بندقية قناصة وذخائرها بالإضافة إلى معدات رادار وكاشفات ألغام.

وذكر وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكشترا أنه سيتم إرسال المساعدات العسكرية بناء على طلب الحكومة الأوكرانية.

وأوضح هوكشترا أن الحكومة الهولندية ما زالت تعول على حل أزمة الحدود الأوكرانية من خلال الدبلوماسية مع روسيا، لكنها يجب أن تدعم القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الوقت المتوتر.

يشار إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة ، تحذر من أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا ، ولكن موسكو تنفي ذلك.



من جهة آخرى بحث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم قضايا الأمن الدولي، وذلك في محادثة جرت وسط التوتر الحاد حول أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن شويجو وأوستن أجريا اليوم مكالمة هاتفية ناقشا خلالها القضايا الحيوية للأمن الدولي التي تثير اهتماما مشتركا.

وسبق أن أعلنت الوزارة أن شويجو وأوستن سيجريان محادثات هاتفية بمبادرة من الطرف الأمريكي.

وهذا هو ثاني اتصال بين شويجو وأوستن منذ أقل من 7 أيام بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم مناقشة أزمة أوكرانيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية في ساعة متأخرة من يوم الخميس إن الروس قبلوا عرض بلينكن لخوض محادثات في أوروبا، واقترحوا مواعيد في نهاية الأسبوع المقبل، قبلتها الحكومة الأمريكية: "إن لم يحدث المزيد من التوغل الروسي في أوكرانيا".

وأضاف: "إذا قاموا بالغزو في الأيام المقبلة ، فإن هذا سيوضح أنهم لم يكونوا جادين قط بشأن الدبلوماسية".

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التوترات بشأن الحشود العسكرية لموسكو بالقرب من أوكرانيا، وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس من أن احتمال شن غزو على أوكرانيا لا يزال مرتفعا للغاية.

وتنفي روسيا اعتزامها غزو أوكرانيا .



من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تشعر بقلق بالغ بشأن القصف المتزايد شرقي أوكرانيا.

وذكر لافروف في موسكو اليوم أنه يتم استخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاق مينسك للسلام. كما لاحظت منظمة التعاون والأمن في أوروبا زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار.

وتواجه قوات الحكومة الأوكرانية، المجهزة بأسلحة وذخيرة من الغرب، الانفصاليين الموالين لروسيا. ويتبادل الطرفان اللوم على تصاعد العنف.

واتهم لافروف الحكومة الأوكرانية بتقويض اتفاق مينسك للسلام. وانتقد وزير الخارجية الروسي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في اجتماع مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في موسكو، بسبب عدم إشارتها إلى بدء كييف بالعنف.

ويطلق الانفصاليون قذائف أيضا من المناطق التي يسيطرون عليها.

وجدد لافروف قوله إن موسكو ليست لديها خطط لغزو أوكرانيا. وقال إنها دعاية غربية وأخبار كاذبة ومختلقة. الأمر الرئيسي هو أن مختلقي هذه الأنباء الملفقة يؤمنون بما يقولون. إنهم يحبون ذلك. إن هذا يبعث على الضحك".



وقال شاهد من رويترز إن صفارات الإنذار دوت في وسط مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا اليوم بعد أن أعلن زعيم انفصالي مدعوم من موسكو في المنطقة الانفصالية إجلاء السكان.

وعلى صعيد منفصل أعلن رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أيضا، وهي ثاني منطقة يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، بدء إجلاء السكان.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله إن نقل السكان بالحافلات من جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، سيبدأ الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) اليوم.



وأكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس اليوم خلال لقاء مع قادة دول البلطيق أن التزام الولايات المتحدة بحماية حلفائها ضمن حلف شمال الأطلسي لا يتزعزع.

وقالت بشأن التوتر في الأزمة الأوكرانية: "أعترف بوجود تهديدات"، مضيفة: "نحن الى جانبكم في هذه المسألة وبالطبع في مسائل أخرى"، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ حول الأمن مؤكدة أن ضمانات الحماية المتبادلة الواردة في معاهدة حلف شمال الأطلسي لا تتزعزع.



وقال مسؤول غربي كبير اليوم إن الحشد العسكري الروسي حول أوكرانيا مستمر وإنه لا تؤجد مؤشرات على حدوث انسحاب.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن روسيا مستعدة للتحرك في أي وقت إذا اختارت ذلك.



من جانبه اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في شرق أوكرانيا يتراجع، في وقت تتهمه دول الغرب بالتخطيط لهجوم وشيك على هذا البلد.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في موسكو: "في الوقت الحاضر نرى تدهورا للوضع في شرق أوكرانيا".



وطالب الرئيس الروسي أوكرانيا اليوم بإجراء مفاوضات مع انفصاليين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى تصاعد التوتر في المنطق وداعيا إلى تنفيذ عملية مينسك للسلام.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي بموسكو أن روسيا جاهزة لانتهاج مسار التفاوض مع حلف شمال الأطلسي بخصوص مطالبها الأمنية لكن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة وواشنطن ليسا على استعداد بعد لتبديد مخاوف موسكو الأمنية.



وقال بوتين إن روسيا بحاجة إلى تعزيز سيادتها الاقتصادية بينما يجد الغرب دائما ذريعة لفرض عقوبات على موسكو.

وهدد الغرب روسيا بفرض عقوبات كبيرة عليها إذا غزت أوكرانيا بعد أن حشد الكرملين قوات بالقرب من جارته السوفيتية السابقة. وتنفي موسكو التخطيط للغزو.

وأدلى بوتين بتلك التصريحات في مؤتمر صحفي بموسكو.



من جهة آخرى حض زعيم الانفصاليين في إقليم لوغانسك بشرق أوكرانيا، الأهالي على المغادرة والتوجه إلى روسيا، وسط تحذيرات موسكو ودول الغرب من تصعيد للأعمال العسكرية.

وقال ليونيد باسيشنيك في بيان: "لمنع وقوع إصابات بين المدنيين، أدعو سكان الجمهورية إلى المغادرة والتوجه إلى روسيا الاتحادية في أقرب وقت".



من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن القصف في شرق أوكرانيا في الساعات الـ 48 الماضية هو جزء من جهود روسية لاختلاق استفزازات كاذبة لتبرير مزيد من العدوان ضد الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقال بلينكن أمام مؤتمر ميونيخ للأمن إن ما حصل في الساعات الـ 24 الى الـ 48 الماضية هو جزء من سيناريو موجود لاختلاق استفزازات كاذبة، ثم الرد على تلك الاستفزازات، وفي نهاية الأمر تنفيذ عدوان جديد على أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم إنه لا معلومات لديه عن الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا بعد أن أعلن قادة انفصاليين مدعومين من موسكو إجلاء السكان.

وأضافت أن بيسكوف أوضح أنه لا يعرف ما إذا كانت الخطوة جرى تنسيقها مع روسيا من عدمه.

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين خلال قمة للاتحاد الأوروبي اليوم إن الوضع في أوكرانيا ما زال يثير القلق الشديد، وإن تقارير واردة من هناك تفيد بسقوط عدد من الضحايا.

وأضاف ماكرون أنه لم ير أدلة في هذه المرحلة على أي خفض روسي للتصعيد فيما يتعلق بأوكرانيا.

وقال الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا اليوم إنهم يعتزمون إجلاء سكان من المنطقة المنشقة التي يسيطرون عليها إلى روسيا فيما يشير إلى تطور خطير في صراع يعتقد الغرب أن موسكو يمكن أن تستخدمه في تبرير غزوها لأوكرانيا.

ووافقت الولايات المتحدة على صفقة لبيع بولندا 250 دبابة هجومية بقيمة 6 مليارات دولار على ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم في ظل توتر كبير بين الدول الغربية وروسيا بشأن أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن الصفقة التي لا تزال تحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي تشمل 250 دبابة هجومية من طراز "ابرامز" وتجهيزات ذات صلة من بينها آليات ومدافع وذخائر. ومن شأن هذه الصفقة أن تسمح لبولندا بمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية في أوروبا.

وأضافت في بيان أن اقتراح البيع هذا سيعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر المساعدة في تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي، وهو احد عناصر الاستقرار والتقدم الاقتصادي في أوروبا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن الموافقة على الصفقة المزمعة لنظيره البولندي ماريوس بلاشتشاك الذي التقاه صباح اليوم في وارسو.

في مواجهة خطر اجتياح روسي لأوكرانيا، زادت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من إمداد أوكرانيا بالأسلحة ونشرت آلاف العسكريين الإضافيين في أوروبا الشرقية.

وقد أدى الانتشار الأخير لما مجموعه 4700 عسكري إضافي في بولندا إلى رفع الوجود العسكري الأمريكي في البلاد إلى نحو 10 آلاف عنصر.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الصفقات الجديدة للأسلحة والمعدات العسكرية لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

إضافة إلى 250 دبابة هجومية من طراز "أبرامز" بنسختها الأخيرة، تمت الموافقة على بيع 26 مركبة انقاذ مصفحة ومئات الرشاشات الثقيلة ومعدات ضد الألغام والمتفجرات وآلاف الذخائر والمعدات المساعدة.

والشركتان الرئيسيتان المستفيدتان من العقد هي "جنرال دايناميكس" و"بي إيه إي سيستمز".

أعلنت الحكومة البولندية عن عملية الشراء هذه في يوليو الماضي، مرحبة بالحصول على دبابات "أبرامز" الأمريكية الأحدث في العالم.