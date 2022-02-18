شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والهند

قالت الحكومة الهندية إن الهند والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة والاستثمار اليوم من شأنها أن تضاعف تقريبا حجم تعاملاتهما.

ووفقا لرويترز أفاد بيان حكومي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من المتوقع أن تزيد حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة من المستوى الحالي البالغ 60 مليار دولار.

تم الإعلان عن الاتفاقية بعد قمة افتراضية بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي في تغريدة على تويتر: "كلا البلدين يدخلان حقبة ذهبية للتعاون الاقتصادي والتجاري".