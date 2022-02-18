الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تباين مع استمرار مخاوف أوكرانيا

بدأت المؤشرات في وول ستريت تداولاتها متباينة اليوم حيث يراقب المستثمرون التطورات في أوكرانيا مع قرب عطلة نهاية أسبوع طويلة.

ووفقا لرويترز هبط المؤشر داو جونز الصناعي 1.58 نقطة، واستقر عند بدء التعاملات إلى 34310.45.

وبدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملاته على ارتفاع 4.31 نقطة أو 0.10 في المائة عند 4384.57، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 18.68 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 13735.40 عند جرس افتتاح السوق.