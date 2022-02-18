تراجع بورصتي الإمارات مع استمرار انخفاض أسعار النفط

تراجعت بورصتا الإمارات اليوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط إذ طغى احتمال زيادة صادرات النفط الإيرانية على المخاوف المحتملة من تعطل الإمدادات الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي أبو ظبي، هبط مؤشر الأسهم الرئيسي 0.6 بالمئة على الرغم من ارتفاع المؤشر 1.7 بالمئة خلال الأسبوع.

وتراجعت أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 1.1 بالمئة.

وتراجع سوق الأسهم في أبو ظبي بسبب الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار النفط. وقالت إيمان العياف الرئيسة التنفيذي لشركة (إي.إيه) للتداول إن البورصة قد تشهد بعض التصحيحات في الأسعار في أعقاب التطورات في أسواق النفط الخام على وجه الخصوص بعد أن وصل المؤشر الرئيسي إلى مستوى مرتفع جديد هذا الأسبوع.

وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.4 بالمئة في أسهم بنك الإمارات دبي الوطني وهبوط 1.2 بالمئة في أسهم سوق دبي المالي. لكن المؤشر ارتفع 2.2 بالمئة هذا الأسبوع.

وذكرت العياف أن سوق الأسهم في دبي كان متقلبا لكنه قد يشهد دعما من قطاع العقارات الذي يشهد تحسنا فضلا عن اتفاق تجاري مع الهند.

وأمس الخميس ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الإمارات والهند ستوقعان اتفاقية للتجارة واستثمار اليوم الجمعة خلال قمة افتراضية لزعيمي البلدين.