الذهب يهبط عن مستوى 1900 دولار

هبط الذهب قليلا عن مستوى 1900 دولار الرئيسي اليوم إذ تراجع القلق في الأسواق مع احتمال عقد اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التصعيد في أوكرانيا، لكن الارتفاع الأخير وضع المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1887.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:42 بتوقيت جرينتش بعدما حوم في وقت سابق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو عند 1902.22 دولار في طريقه لتسجل زيادة أسبوعية 1.5 في المئة تقريبا. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1889.20 دولار بحسب رويترز.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في بريطانيا إن الاجتماع الأمريكي الروسي المقرر عقده الأسبوع المقبل من المرجح أن يحد من صعود الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.73 دولار للأوقية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، ونزل البلاتين 2.8 % إلى 2300.68 دولار في سبيله للهبوط هذا الأسبوع.

وهبط البلاديوم 0.5 % إلى 1083.63 دولار، بعدما صعد نحو 5.5 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أعلى مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير.