جيانا تجري محادثات مع شركات في الشرق الأوسط بشأن عطاء لاستكشاف النفط

قال بهارات جاجديو نائب رئيس جيانا إن البلاد تجري محادثات مع شركات نفط وطنية في منطقة الشرق الأوسط لاكتشاف حقول بحرية جديدة، إذ تبحث لقطاع الطاقة الناشئ لديها عن مستكشف جديد وكبير.

وأضاف نائب الرئيس أن نتائج المحادثات مع شركات بالشرق الأوسط قد تدفع جيانا إلى منع كونسورتيوم تقوده شركة إكسون موبيل الأمريكية الكبرى عن عطاء مرتقب خاص بحقوق التنقيب.

تضخ المجموعة التي تقودها إكسون حاليا كل إنتاج الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ اكتشاف كميات كبيرة من النفط بحريا في 2015. ومع وجود أكثر من عشرة مليارات برميل من النفط والغاز القابلين للاستخراج وفق ما تم العثور عليه حتى الآن، أصبحت جيانا واحدة من أكبر خطوط الاستكشاف والإنتاج منذ عقود.

وقال جاجديو لـ"رويترز" في مقابلة خلال مؤتمر الطاقة الدولي في جيانا "تلقينا عروضا من بعض الدول للعمل معنا في هذا الصدد. بعضها من الشرق الأوسط... تنويع الاتجاهات أمر جيد لبلدنا".

وامتنع عن ذكر أسماء شركات النفط الوطنية التي تناقش مشاريع النفط المستقبلية في الدولة الصغيرة. وأشار إلى أن الدولة في عجلة من أمرها لتنمية القطاع لديها وزيادة الوظائف وتلبية الاحتياجات الصحية والتعليمية لنحو 750 ألف مواطن من خلال مواردها في قطاع الطاقة.

وقال مصدر مطلع إن مؤسسة النفط والغاز الطبيعي المملوكة للحكومة الهندية مهتمة أيضا بالمشاركة في عطاء نفطي محتمل بشأن حقوق الحفر.