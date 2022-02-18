إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز 100 ألف لأول مرة وعدد غير مسبوق للوفيات في اليابان

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 اليومي في كوريا الجنوبية اخترق حاجز المئة ألف للمرة الأولى وسط انتشار السلالة أوميكرون.

غير أن عدد الوفيات ظل منخفضا نسبيا في البلد الذي يرتفع فيه معدل التطعيم باللقاحات.

وقالت الوكالة إن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي سجلت يوم الخميس حتى منتصف الليل بلغ 109831، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالبلاد إلى مليون و755809.

وسجلت 45 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7283.

وسجلت اليابان رقما غير مسبوق جديدا للوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19 في موجة من الوفيات تذكيها السلالة أوميكرون.

وخلص إحصاء أجرته هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن عدد الوفيات المسجلة حديثا ارتفع إلى 271 يوم الخميس، في ثالث يوم على التوالي يتخطى فيه العدد 200.

ومنذ بداية فبراير، جرى تسجيل 2446 وفاة، وهو بالفعل ثاني أكثر الشهور وفيات بسبب الجائحة المستمرة منذ عامين، وفقا لـ"رويترز".

وقالت لجنة من الخبراء في قطاع الصحة هذا الأسبوع إن زيادة الإصابات الناجمة عن السلالة أوميكرون شديدة العدوى بلغت ذروتها، لكن من المرجح استمرار الحالات التي تتطلب رعاية بالمستشفيات وحالات الوفاة، خاصة بين كبار السن.