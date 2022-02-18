إصابات كورونا قياسية في ألمانيا .. 235 ألف حالة في اليوم

سجلت ألمانيا أمس أكثر من 235 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 13.035.941 حالة.وأفاد معهد «روبرت كوخ» الألماني، بتسجيل 261 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 120.728 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 9.320.700 حالة.وتعتزم هونج كونج إجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا بشكل جماعي للسكان بالكامل، وذلك بمساعدة بكين.ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، طلبت هونج كونج أيضا من مطوري العقارات توفير عشرة آلاف غرفة فندقية لعزل من تثبت إصابتهم بالفيروس، وسط تفشي الفيروس الذي يتحدى نهج عدم التهاون إطلاقا به. يأتي ذلك بعد أن حث الرئيس الصيني شي جين بينج على اتخاذ «جميع التدابير الضرورية» لمكافحة التفشي الخطير لفيروس كورونا في هونج كونج. ونقلت الصحف الموالية لبكين في هونج كونج عن شي قوله إن القيادة في بكين ستعمل لمساعدة المنطقة الإدارية الخاصة. وبعد عامين من التدابير الاحترازية الناجحة إلى حد كبير، يصل عدد الإصابات الجديدة في المدينة التي يقطنها سبعة ملايين نسمة إلى مستويات قياسية كل يوم. سجلت بريطانيا 54 ألفا و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما سجلت البلاد 199 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 18 مليونا و575 ألفا و733 إصابة، والوفيات إلى 160 ألفا و599 حالة.وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 140 مليونا و186 ألفا و413 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن. يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين. كما سجلت إيطاليا 59 ألفا و869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 278 حالة وفاة جديدة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 12 مليونا و265 ألفا و343 إصابة، والوفيات إلى 151 ألفا و962 حالة. وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء 132 مليونا و287 ألفا و417 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن. وفي اليونان جرى تسجيل 19 ألفا و509 حالات إصابة جديد، إضافة إلى 84 حالة وفاة جديدة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و235 ألفا و920 إصابة، والوفيات إلى 25 ألفا وحالة واحدة.وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء 19 مليونا و645 ألفا و225 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.وسجلت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 0.2 في المائة في إصابات كورونا أمس ليصل الإجمالي إلى 78.2 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبيرج» للأنباء.وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال الأيام السبعة الماضية.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، الذي بلغ 8.86 مليون حالة حتى اليوم، بزيادة 0.2 في المائة عن اليوم السابق.وشهدت ولاية ميريلاند زيادة بنسبة 2.4 في المائة في عدد الإصابات، ليرتفع الإجمالي إلى 994 ألفا و577 حالة.وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات أمس، حيث توفي 352 شخصا بالولاية بسبب فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 182 حالة وفاة ونحو 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت الوزارة إن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى ستة ملايين و894 ألف حالة. وأوضحت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 134420 وفاة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين وصل إلى ستة ملايين و402 ألف حالة.وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررا من كورونا، إلا أن الأوضاع استقرت منذ منتصف العام الماضي مع التوسع في حملة التطعيم ضد كورونا.وفي ظل تفشي المتحور أوميكرون عاودت أعداد الإصابات الارتفاع من جديد. واصلت إصابات فيروس كورونا الانحسار في التشيك، لليوم التاسع على التوالي. وسجلت البلاد 16 ألفا و986 إصابة جديدة بكوفيد - 19، أمس الأول أي أقل بواقع 12 ألفا عن اليوم نفسه قبل أسبوع.وبحسب بيانات الصحة التي أوردها موقع إذاعة «راديو براغ إنترناشونال»، هناك حاليا 3791 من مرضى كوفيد - 19 يعالجون بالمستشفيات، وبينهم 265 حالتهم خطيرة. ووصل عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة هناك إلى ثلاثة ملايين و451 ألفا و318، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وبلغ عدد الوفيات جراء كوفيد - 19 في التشيك منذ بداية الجائحة إلى 38 ألفا و50 حالة.