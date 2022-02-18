«الداخلية»: غرامات لمنشآت القطاع الخاص المخالفة للإجراءات الوقائية

حذرت وزارة الداخلية منشآت القطاع الخاص، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس.وأكدت الوزارة أن الغرامات بانتظار منشآت القطاع الخاص المخالفة للإجراءات الوقائية.ومن جانب آخر سجلت وزارة الصحة 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 735958 إصابة.وشهدت الحالات الحرجة في العناية المركزة انخفاضا إلى 962 حالة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 2847 حالة جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 704896 حالة.وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 8978 حالة وفاة.ودعت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس.