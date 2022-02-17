الأسهم الأمريكية تنخفض عند الافتتاح مع تصاعد التوتر في أوكرانيا

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم حيث أثار تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا قلق المستثمرين، إضافة إلى تأثير بعض الأرباح المخيبة للآمال سلبا على المعنويات. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 75.80 نقطة أو 0.22 % عند الفتح إلى 34858.47 نقطة بحسب رويترز.

كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 18.95 نقطة أو 0.42 % عند 4456.06 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 119.90 نقطة أو 0.85 % إلى 14004.19 نقطة عند الفتح