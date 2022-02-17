روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي .. وواشنطن تجهز الرد

قالت السفارة الأمريكية في موسكو اليوم إن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارتل جورمان وإن واشنطن سترد على هذه الخطوة.

ولم يتضح على الفور السبب الذي قدمته موسكو لتبرير قرار الطرد.

وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية: "ندعو روسيا ألى وقف عمليات طرد دبلوماسيين أميركيين، بدون أساس" و"ندرس ردنا".

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض لزيارة قصيرة لولاية أوهايو، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عال جدا.

وتكثف واشنطن من التحذيرات بهذا الشأن وتؤكد أن روسيا لا تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كما وعدت، بل تستمر على العكس بتعزيز انتشارها.

من جانبها جددت روسيا التأكيد أنها لا تخطط لاجتياح أوكرانيا، رغم نشر أكثر من مئة ألف جندي روسي عند حدودها ما يثير مخاوف لدى الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة ضد كييف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في رد على اقتراحات أمريكية لإجراء مباحثات بشأن الأمن الأوروبي: "لا يحصل أي اجتياح روسي كالذي يعلنه منذ الخريف الماضي مسؤولون أمريكيون وحلفاؤهم، ولا يخطَط له".

ووفقا لوكالات أنباء توعدت روسيا بالتحرك، ولو عسكريا، في حال رفضت الولايات المتحدة مطالبها الأمنية الرئيسية، مكررة أنها تريد انسحابا للقوات الأمريكية من وسط أوروبا وشرقها ودول البلطيق.

وكتبت الخارجية الروسية ردا على اقتراحات أمريكية في شأن محادثات حول الأمن الأوروبي: "في غياب استعداد لدى الجانب الأمريكي للتفاهم على ضمانات قانونية راسخة لأمننا .. ستكون روسيا مضطرة الى التحرك، وخصوصا عبر تنفيذ اجراءات ذات طابع عسكري وتقني".

