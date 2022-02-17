1.2 مليار ريال إجمالي استثمارات السعودية للاستثمار الجريء عبر جميع برامجها

كشف تقرير أثر الشركة السعودية للاستثمار الجريء الصادر اليوم عن إسهامها في تحقيق نسب نمو قياسية في جميع المؤشرات المتعلقة بالقطاع، حيث سلط التقرير الضوء على أثر أعمال الشركة في منظومة الاستثمار الجريء في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018.

وأوضح التقرير أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة حققت نمواً بلغ 770% من إجمالي قيمة الاستثمارات لتصل إلى مليارين و55 مليون ريال في 2021 مقابل 236 مليون في عام 2018 الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وذلك بحسب مصادر منصة ماجنيت المتخصصة في البيانات.

وكشف التقرير عن زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية بنسبة 192% ليصل عددهم إلى 76 في عام 2021 مقابل 26 فقط في 2018، ونمو عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية ليصل إلى 139 صفقة في 2021، محققة زيادة بلغت 148% عن عام الأساس 2018 الذي سجل فيه القطاع 56 صفقة بحسب واس.

وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء عبر جميع برامجها بلغ مليارا و226 مليون ريال، فيما قدرت إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 6.5 مليارات ريال، وبلغ عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 23 صندوقا استثمرت في 83 شركة سعودية ناشئة من خلال 147 صفقة حتى الآن، علماً بأن مدة استثمار الصناديق تصل إلى خمس سنوات، شملت عدة قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وحلول وتقنية المعلومات، والتعليم والتوصيل والنقل.

