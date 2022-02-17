وزراء مالية مجموعة العشرين: التعافي الاقتصادي العالمي مستمر

أعلن وزراء مالية مجموعة مجموعة العشرين اليوم أن التعافي الاقتصادي العالمي مستمر لكن وتيرته تعتمد على موجات كورونا مستقبلا وظهور سلالات جديدة.

وجاء في مسودة البيان الختامي أن وزراء المالية سيواصلون مراقبة المخاطر العالمية ومنها المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الحالية ومواطن ضعف الاقتصاد الكلي.

ووفقا لرويترز قال الوزراء إن ارتفاع التضخم الناجم عن اضطراب الإمدادات يشكل خطرا محتملا على الآفاق الاقتصادية العالمية.

