البريد السعودي يوقع اتفاقية لتقديم خدمة الحوالات المالية الدولية



وقعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" وشركة إرسال للحوالات المالية اليوم، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنظيم علاقة الجهتين للتعامل وتعزيز التعاون بينهما.

ووقع الاتفاقية من "سبل" نائب الرئيس لقطاع التجزئة تركي بن عبدالعزيز الوشمي، ومن طرف شركة إرسال الرئيس التنفيذي للشركة حسام بن عبد الله الهياف.

وتأتي الاتفاقية امتدادًا لإكمال مسيرة إستراتيجية "سبل" حيث ترتكز على بناء الشراكات وتنوع تقديم الخدمات في فروعها المنتشرة حول المملكة ومنصاتها الرقمية.

وتحرص "سبل" على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل عمليات التحويل المالي عليهم، بما يتوافق مع إستراتيجيتها الطموحة في ظل رؤية المملكة 2030، وتعزيز شراكاتها مع جميع الجهات ذات العلاقة.