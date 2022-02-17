بريطانيا: بوتين قد يطيل أمد أزمة أوكرانيا لشهور

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يطيل أمد أزمة أوكرانيا لشهور في محاولة لتحدي الوحدة الغربية.

وكتبت تراس في صحيفة ديلي تلجراف تقول "لا توجد دلائل في الوقت الحالي على أن الروس ينسحبون من المناطق الحدودية قرب أوكرانيا".

وأضافت "يجب ألا تكون لدينا أوهام فروسيا قد تطيل أمد الوضع لفترة أطول كثيرا في خدعة جريئة لقضاء أسابيع أخرى إن لم يكن شهورا في تخريب أوكرانيا وتحدي الوحدة الغربية".