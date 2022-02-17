رئيس إيرباص: نسعى للصلح مع الخطوط القطرية

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص اليوم الخميس إن الشركة تأمل في التوصل إلى حل ودي للنزاع مع الخطوط الجوية القطرية بشأن الأضرار التي لحقت بسطح طائرات الركاب إيه350.

وتخوض الشركتان نزاعا منذ شهور حول تآكل طلاء الطائرات وتراجع الحماية من الصواعق، وهي مشكلة أقرت إيرباص بضرورة الاهتمام بها مع إصرارها على أنها لا تعرض سلامة الطائرات للخطر.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على إيرباص مطالبة بأكثر من 600 مليون دولار ورفضت تسلم المزيد من طائرات إيه350 حتى تحصل السلطات التنظيمية على تحليل رسمي للمشكلة.

وألغت إيرباص عقود طائرتين وطلبية منفصلة من قطر لشراء 50 طائرة إيه321 نيو قائلة إن الخطوط الجوية القطرية أخطأت في توصيف العيب وفي تفسير العقود.

وقال جيوم فوري الرئيس التنفيذي لإيرباص "كان يتعين علينا اتخاذ هذا القرار لممارسة حقنا".

وأضاف "هذا القرار جاء بعد محاولات عديدة لإيجاد حلول مفيدة للطرفين وما زلنا نأمل في التوصل إلى حل ودي".

ورفضت الخطوط الجوية القطرية التعليق. وتعهد كل طرف بالدفاع عن موقفه فيما يعتبر خلافا علنيا نادرا من نوعه في قطاع صناعة الطائرات الذي تكتنفه السرية عادة.

ويقول الخبراء إن من المتوقع أن تسعى الخطوط الجوية القطرية لحكم محكمة يمنع الشركة من إلغاء صفقة طائرات إيه321 رغم أنها طلبت 25 طائرة على الأقل من طراز بوينج 737 ماكس المنافسة لها.

وأثار قرار إيرباص إلغاء طلبية طائرات إيه321، التي تشهد طلبا متزايدا، قلق المسؤولين بقطاع الطيران ومنهم رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي شدد على ضرورة ألا تستغل شركات صناعة الطائرات قوة السوق.