"هدف" يبرم مذكرة تعاون للإسهام في التدريب والتوظيف واستدامة الموارد البشرية

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مذكرة تعاون مع شركة مكاتفة بهدف تنمية رأس المال البشري في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في القطاع الخاص وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون في إيجاد الحلول وتطوير الإستراتيجيات لتحقيق النتائج من خلال الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع نسب التوطين واستدامة الموارد البشرية.

ووقع مذكرة التعاون الأمير وليد بن ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة وتركي الجعويني مدير عام الصندوق. وتنص مذكرة التعاون التي حضرها عدد من القيادات في كلتا الجهتين على تنمية أعمال وأداء القطاع الخاص ومعالجة تحدياته والتوعية بأعمال وجهود الصندوق في دعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية من الجنسين وتحفيز وتمكين منشآت القطاع الخاص.

ووفقا لمجالات التعاون اتفق الطرفان على تصميم مسار لتسويق برامج وخدمات الصندوق بما يحقق نمو الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص بالقطاعات التي تمثلها مكاتفة وتطوير وتحسين تجربة العميل من أجل رفع كفاءة البرامج وإجراءاتها وأدائها بما يحقق رفع نسب التوطين واستدامة الموارد البشرية في الأنشطة التي تخدمها مكاتفة إضافة إلى تصميم وتنفيذ أنشطة من شأنها رفع التوظيف بالقطاع مثل اللقاءات الوظيفية ودروس العمل التسويقية. وبموجب مذكرة التعاون شكل فريق عمل من الطرفين يتولى إعداد تقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل في المجالات المتفق عليها.