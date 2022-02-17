رغم ظروف الجائحة .. 200 مليار ريال صادرات 10 آلاف مصنع سعودي إلى 188 دولة في عام

قال الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف، إن عدد المصانع الوطنية في السعودية بلغ 10293 مصنعا، مضيفا أنه رغم ظروف جائحة كورونا تجاوزت قيمة صادراتها 208 مليارات ريال إلى 188 دولة حول العالم في العام الماضي.وتوعد القصبي في مؤتمر التواصل الحكومي مع المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستعراض أبرز المستجدات والملفات المتعلقة بسوق العمل وقطاع التنمية الاجتماعية، في الرياض أمس، مخالفي نظام التستر التجاري الذي انتهت مهلته التصحيحية أمس، بنظام جديد رادع سيطبق العقوبات، مؤكدا أنه لن يتم تمديد المهلة.وعرج الدكتور القصبي إلى الجولة الخليجية للأمير محمد بن سلمان ولي العهد في نهاية 2021، التي حققت نتائج إيجابية في مسيرة تعزيز التعاون والترابط الخليجي، وانعكست نتائجها على مخرجات القمة الخليجية الـ 42 التي استضافتها الرياض خلال العام نفسه.وبين أن السعودية احتلت المركز الثاني عالميا بين الدول الأكثر مرونة في التعامل مع كوفيد - 19، محققة بذلك إنجازا نوعيا يعكس فاعلية الإجراءات الصحية، وكفاءة النظام الاقتصادي للسعودية.وأشار القصبي إلى أن انطلاق "نظام الإثبات" كأول مشاريع منظومة التشريعات العدلية الأربعة، التي وجه بها ولي العهد يعكس اهتمام المملكة ومنظومتها القضائية لاستقرار الأحكام والشفافية، وسرعة إنهاء إجراءات الفصل في المنازعات.ولفت وزير الإعلام المكلف إلى أن استضافة المملكة الشهر الماضي لـ "مؤتمر التعدين الدولي"، الذي شارك فيه أكثر من 100 وزير ومتخصص من 32 دولة، تعكس مدى الاهتمام بالقطاع الواعد نحو إيجاد قيمة اقتصادية مضافة لاقتصاد الوطن، وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن.وأشار إلى أن المملكة تشهد نموا ملحوظا في قطاع التعدين، حيث وخلال الأعوام الستة الماضية ارتفعت السجلات التجارية المصدرة في أنشطة قطاع التعدين 1300 في المائة، ما يعكس اهتماما من رجال الأعمال والمستثمرين في ظل الدعم الكبير من القيادةوحول الشأن السياحي، قال القصبي إن إعلان ولي العهد عن مشروع وسط جدة، الذي تنتهي مرحلته الأولى في 2027، بهدف تحويلها إلى مدينة سياحية عالمية، يعكس اهتمام المملكة بقطاع السياحة، خاصة مع إطلاق مجموعة بوتيك، التي ستعمل على تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق عالمية، يعكس اهتمام رؤية المملكة 2030 بتطوير هويات المدن، والمكان، إضافة إلى الإنسان.وأضاف، المملكة تشهد تطورا ملحوظا وسريعا في قطاع السياحة، ارتفعت السجلات التجارية المصدرة في الأنشطة السياحية من 1000 سجل قبل الرؤية إلى 5800 سجل في 2021 وبنسبة 470 في المائة.من جانبه، أعلن المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعتزم إطلاق 30 قرار توطين خلال 2022، في عدد من المهن.وأضاف الراجحي، أن نسبة امتثال القطاع الخاص لقرارات التوطين، التي تصدر عالية جدا وتصل إلى 95 في المائة، مشيرا إلى أن استراتيجية سوق العمل تتضمن 25 مبادرة إصلاحية، وأن المشاريع العملاقة، التي تشهدها المملكة تستهدف إيجاد نحو 1.8 مليون وظيفة.ولفت المهندس الراجحي إلى أن الحكومة السعودية تستهدف الوصول إلى أفضل 20 دولة حول العالم في كفاءة سوق العمل، منوها إلى أن عدد السعوديين بسوق العمل تجاوز 1.9 مليون سعودي، وهو رقم غير مسبوق، مشيرا إلى أن 400 ألف شاب وشابة دخلوا سوق العمل لأول مرة في عام واحد، وهو رقم غير مسبوق. وقال إن جميع خدمات الوزارة أصبحت رقمية، حيث تم توثيق سبعة ملايين عقد عمل بربط إلكتروني حفاظا على الحقوق، مبينا في الوقت نفسه أن عدد من يعملون في سوق العمل من المنزل وصل 58 ألف شاب وشابة، منوها إلى أن نظام العمل تحت الدراسة ويسعى لأن تكون سوق العمل جاذبة للوظائف.وأوضح المهندس الراجحي أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى أن تتأكد الوزارة من أن العامل يأخذ أجره في نهاية كل شهر، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام وصلت إلى 80 في المائة وهذا بفضل الربط الإلكتروني الذي أسسته.ولفت إلى صرف صندوق تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "هدف" أكثر من عشرة مليارات ريال على دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص خلال العام الماضي، وذلك لدعم توظيف 130 ألف سعودي في القطاع الخاص من خلال تحمل نصف الأجر عن المنشآت.وأضاف "أطلقنا مؤشر العطاء، ووجدنا أن 80 في المائة من السعوديين تبرعوا لمرة واحدة على الأقل، 400 ألف متطوع ومتطوعة سجلوا في المنصة الوطنية للتطوع" .وأشار إلى أن لدى الوزارة معايير لاختيار المهن الموطنة، إذ بلغت نسبة التزام القطاع الخاص 95 في المائة، بينما يوجد 75 ألف مستفيد ضماني تم تمكينهم ولم يعودوا بحاجة إلى دعم الوزارة في هذا الجانب.وحول التوطين، أوضح الراجحي، أنه خلال 2021 تم توطين وظائف 17 ألف مهندس ومهندسة، و16 ألف محاسب ومحاسبة، وثلاثة آلاف طبيب أسنان، وستة آلاف صيدلي.وأكد الراجحي أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بداية تخطيط الرؤية بلغت 21 في المائة، بينما في الوقت الحالي وصلت إلى 32 في المائة متجاوزة بذلك المستهدف لعام 2030 وهي 30 في المائة.