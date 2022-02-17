"نمو" تصعد للجلسة الثالثة بقيمة تداولات عند 131 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة لتغلق عند 25287 نقطة رابحة 133 نقطة بنحو 0.5 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 7 في المائة بنحو عشرة ملايين ريال لتصل إلى 131 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 30 في المائة بنحو 608 آلاف سهم لتصل إلى 1.4 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة بنحو 532 صفقة لتصل إلى 5.1 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "الوسائل الصناعية" بنحو 9 في المائة، ليغلق عند 43.80 ريال، يليه سهم "فش فاش" بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 309 ريالات، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 4.3 في المائة، ليغلق عند 73.10 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "جاز" بنحو 1.1 في المائة، ليغلق عند 105 ريالات، يليه سهم "آيكتك" بنحو 1 في المائة، ليغلق عند 206 ريالات، وحل ثالثا سهم "جروب فايف" بنحو 0.8 في المائة، ليغلق عند 38.40 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 36 مليون ريال، يليه سهم "جاهز" بقيمة 32 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 10.7 مليون ريال.