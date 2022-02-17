"نمو" تصعد للجلسة الثالثة بقيمة تداولات عند 131 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "الوسائل الصناعية" بنحو 9 في المائة، ليغلق عند 43.80 ريال، يليه سهم "فش فاش" بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 309 ريالات، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 4.3 في المائة، ليغلق عند 73.10 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "جاز" بنحو 1.1 في المائة، ليغلق عند 105 ريالات، يليه سهم "آيكتك" بنحو 1 في المائة، ليغلق عند 206 ريالات، وحل ثالثا سهم "جروب فايف" بنحو 0.8 في المائة، ليغلق عند 38.40 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 36 مليون ريال، يليه سهم "جاهز" بقيمة 32 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 10.7 مليون ريال.
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