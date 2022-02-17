تراجع مؤشرات «وول ستريت» وسط مخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية وتشديد السياسة النقدية

انخفضت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، بعد أن أعطت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة مجلس الاحتياطي الاتحادي مزيدا من الدوافع لتشديد السياسة النقدية، في حين أضافت التوترات السياسية بشأن روسيا وأوكرانيا مزيدا من الأسباب لتوخي الحذر.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 37.01 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 34951.83 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 15.32 نقطة أو 0.34 في المائة عند 4455.75 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 100.84 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 14038.92 نقطة.من جهة أخرى، سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب حذرة أمس مدعومة بآمال انخفاض التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وإن ظل ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية البريطاني محدودا بفعل تسارع التضخم.وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعدما ارتفع بنحو 1.4 في المائة في الجلسة السابقة عندما أشارت روسيا إلى أنها تسحب بعض قواتها من قرب حدود أوكرانيا في خفض للتصعيد على ما يبدو.واستقر مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بعد بيانات كشفت أن أسعار المستهلكين زادت في كانون الثاني (يناير) بأسرع وتيرة سنوية منذ نحو 30 عاما، ما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة لثالث اجتماع على التوالي.وكان قطاع السياحة والترفيه الأعلى ارتفاعا في أوروبا وصعد 1.1 في المائة.وبالنسبة إلى الأسهم الفردية، ارتفع سهم "ماتش" السويدية للتبغ 4.4 في المائة بعدما اقترحت المجموعة زيادة توزيعاتها السنوية، في حين صعد سهم "إير ليكيد" الفرنسية للغازات الصناعية 2.9 في المائة بعد توقع الشركة تحقيق ربح أكبر في 2022.وهوى سهم "إريكسون" 7.1 في المائة بعد إعلانها أن تحقيقا داخليا في 2019 كشف انتهاكات خطيرة في قواعد العمل الخاصة بالشركة في العراق.وفي آسيا، صعدت الأسهم اليابانية أمس بعد خسائر على مدى جلستين متتاليتين، وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مقتفيا أثر نظيره الأمريكي بعد مؤشرات على انخفاض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع وول ستريت إلى تسجيل ارتفاع حاد البارحة الأولى.وقفز مؤشر نيكاي القياسي 2.2 في المائة ليغلق عند 27460.40 نقطة، في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.67 في المائة إلى 1946.63 نقطة.وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" المرتبط بالرقائق الإلكترونية 4.91 في المائة، في حين ارتفع سهم "أدفانتست" 4.78 في المائة وزاد سهم "تي.دي.كيه" المصنعة للمجسات 5.1 في المائة.وقفز سهم "بريدجستون" المصنعة للإطارات 7.39 في المائة بعد إعلان الشركة إعادة شراء أسهم.لكن مع انخفاض أسعار النفط انخفض سهم "إنبكس كورب" للتنقيب 3.40 في المائة وأصبح الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي. وتراجع سهم "إدميتسو كوسان" للتكرير 1.91 في المائة.