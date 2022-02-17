الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها نحو مستويات 12500 نقطة .. والسيولة عند 10 مليارات ريال

واصلت الأسهم السعودية تحقيق أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006 للجلسة الثانية، لتغلق عند 12495 نقطة رابحة 144 نقطة بنحو 1.2 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 22 نقطة بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 1750 نقطة. وتزامن الارتفاع مع عودة تحسن أسعار النفط والأسواق العالمية، التي جاءت متأثرة من تراجع التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا. ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد نتائجها المالية، وتحسن الزخم الإيجابي داعما لارتفاع المؤشر العام، الذي أصبح يستند إلى 12300 نقطة كمستويات دعم ويتطلع للوصول إلى مستويات 12540-12630 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12362 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 12511 نقطة رابحا 1.3 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12495 نقطة رابحا 144 نقطة بنحو 1.17 في المائة. وارتفعت السيولة 18 في المائة بنحو 1.5 مليار ريال لتصل إلى عشرة مليارات ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 52 مليون سهم متداول لتصل إلى 243 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 29 في المائة بنحو 99 ألف صفقة لتصل إلى 446 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجع قطاعا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.23 في المائة، و"السلع الرأسمالية" بنحو 0.1 في المائة. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 26 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 6 في المائة بقيمة 619 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "علم" بنحو 30 في المائة، ليغلق عند 166.40 ريال، يليه سهم "شمس" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 207.80 ريال، وحل ثالثا سهم "الباحة" بنحو 6.7 في المائة ليغلق عند 37.05 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أنابيب الشرق" بنحو 2.6 في المائة، ليغلق عند 83.20 ريال، وحل ثالثا سهم "الأهلي ريت1" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 12.64 ريال، وحل ثالثا سهم "بوان" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 37.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة مليار ريال، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 608 ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "صدر" بقيمة 535 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية