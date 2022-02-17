طريقة أوروبية جديدة للسيطرة على أسعار انبعاثات الكربون

يعتزم الألماني بيتر ليزه العضو في البرلمان الأوروبي، مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بإصدار بعض التصاريح الموجودة في احتياطي سوق الكربون، حال ارتفعت أسعار تلويث الهواء فوق حدود معينة، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.ويخطط ليزه لتعزيز آلية تحول دون ارتفاع الأسعار بشكل مفرط في إطار إصلاح هائل لنظام الاتجار في الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.وبحسب مسودة للتعديلات اطلعت عليها "بلومبيرج"، فإنه سيتم تفعيل الإمداد الإضافي في حال زاد متوسط سعر التصريح، لأكثر من ستة أشهر متتالية، عن ضعف المتوسط خلال العامين السابقين.وتراجعت تصاريح انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي بواقع 3.6 في المائة، على خلفية الأنباء بشأن تعديل المسودة، وتراجع التداول 2.2 في المائة، ليصل إلى 89.17 يورو للطن حتى الساعة 09:29 صباحا في أمستردام.وبموجب المقترح، ستصدر المفوضية الأوروبية 100 مليون تصريح لانبعاثات الكربون على مدار ستة أشهر من احتياطي استقرار السوق.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات، إن بلاده ستبني ستة مفاعلات نووية على الأقل خلال العقود المقبلة، بما يضع الطاقة النووية في محور مساعي البلاد لتحقيق حياد الكربون بحلول 2050.وأضاف ماكرون، أن المفاعلات الجديدة ستبنى وتعمل من خلال شركة كهرباء فرنسا "إي. دي. إف" للطاقة التابعة للدولة، وأن عشرات المليارات من اليوروهات ستجمع عبر التمويل العام للإنفاق على المشاريع ولحماية ماليات الشركة.وقال ماكرون وهو يكشف عن استراتيجيته النووية الجديدة في مدينة بلفور الصناعية شرق البلاد، "ما تحتاج إليه بلادنا هو إعادة إحياء القطاع النووي الفرنسي، والظروف مهيأة لذلك".وتعهد ماكرون أيضا بتسريع وتيرة تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأضاف أنه يريد تمديد صلاحية المفاعلات النووية الأقدم إلى أكثر من 50 عاما بدلا من 40 حاليا لمفاعلات معينة بشرط أن تكون آمنة.وتقدر شركة "إي. دي. إف" تكلفة بناء ستة مفاعلات نووية جديدة بنحو 50 مليار يورو "57.36 مليار دولار" بما يتوقف على شروط التمويل.وأشار ماكرون إلى أن أول مفاعل جديد سيبدأ العمل بحلول 2035، وأن دراسات ستجرى بشأن إنشاء ثمانية مفاعلات أخرى بخلاف الستة.