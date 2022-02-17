واشنطن: الاقتصاد الصيني مرتهن للدولة .. معونات ضخمة تقدم للشركات الحكومية

اتهمت الولايات المتحدة الصين أمس، بعدم اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية، رغم مرور 20 عاما على انضمام العملاق الآسيوي إلى هذه المنظمة، مؤكدة أن الاقتصاد الصيني هو اليوم مرتهن للدولة أكثر من أي وقت مضى، وأن هذا الأمر يلحق ضررا هائلا بالشركات والعمال في كل أنحاء العالم.وقال مكتب كاثرين تاي ممثلة التجارة الأمريكية في تقريره السنوي إلى الكونجرس "إنه لدى الصين أيضا تاريخ طويل من الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة العالمية وتجاهلها والتحايل عليها في سبيل تحقيق أهداف سياستها الصناعية".ووفقا لـ"الفرنسية"، تسهر منظمة التجارة العالمية، ومقرها في جنيف في سويسرا، على أن تحترم الدول الأعضاء فيها القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وهي تسعى أيضا إلى تعزيز المنافسة العادلة والتجارة المفتوحة.وفي تقريرها قالت تاي "إن الصين تعهدت عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية قبل عقدين باحترام مبادئ المنظمة وقواعدها"، لكن "من الواضح أنه من خلال اتباعها نهج (الدولة) هذا، فإن سياسات الصين وممارساتها تقوض قواعد منظمة التجارة العالمية وتتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالعمال والشركات في كل أنحاء العالم، خصوصا في الصناعات المستهدفة بالخطط الصناعية الصينية".ومنذ وقت طويل، تتهم الولايات المتحدة الصين بانتهاج سياسات وسلوكيات "غير عادلة" تقوم على تقديم معونات ضخمة للشركات الحكومية لتعزيز قدراتها التنافسية على حساب الشركات الأخرى. كما تتهم واشنطن بكين بسرقة ملكيات فكرية وإرغام الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق الصينية على نقل المعرفة والتكنولوجيا إليها مقابل السماح لها بالعمل على أراضيها.ولثنيها عن هذه الممارسات، شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 2018 حربا تجارية ضد ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم تمثلت خصوصا في فرض رسوم جمركية عقابية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.وفي تقريره أمس، قال مكتب ممثلة التجارة الأمريكية "إن الولايات المتحدة أجرت أيضا على مر الوقت محادثات ثنائية مع الصين لدفعها إلى الامتثال لمعايير منظمة التجارة العالمية".لكن تاي أعربت في تقريرها الواقع في 72 صفحة عن أسفها لأن كل الجهود التي بذلتها واشنطن لم تحقق سوى خطوات "منعزلة" إلى الأمام، كما أبدت خيبة أملها لأن كل التعهدات التي قطعتها الصين بتغيير سياساتها وممارساتها بشكل جذري ذهبت أدراج الرياح.ولفت التقرير إلى أنه علاوة على ذلك، لم تحترم بكين الالتزامات التي تعهدت بها في كانون الثاني (يناير) 2020 حين وقعت مع الولايات المتحدة المرحلة الأولى من المعاهدة الأمريكية-الصينية التي توصلت إليها إدارة ترمب في حينه.وأوضحت تاي في تقريرها أن "الصين لم تنفذ بعد بعضا من أهم الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاق المرحلة الأولى، مثل الالتزامات في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية".وأضافت أن الصين لم تف بتاتا بالتزاماتها لجهة شراء سلع وخدمات أمريكية في 2020 و2021.وشنت إدارة بايدن هجوما عنيفا على هذا الاتفاق وما حققه للاقتصاد الأمريكي، قائلة "إن عديدا من الالتزامات الواردة في اتفاق 2020 تعكس التغييرات التي خططت لها الصين بالفعل أو كانت تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة".وأضاف التقرير "الحقيقة هي أن هذا الاتفاق لم يعالج كما ينبغي مخاوف الولايات المتحدة الجوهرية بشأن السياسات والممارسات المنافية للسوق التي تنتهجها الدولة الصينية وتأثيرها الضار في الاقتصاد الأمريكي والعمال الأمريكيين والشركات الأمريكية".وأوضح التقرير أن من أبرز القطاعات المتضررة بهذه الممارسات الصينية غير العادلة، الصلب والألمنيوم والطاقة الشمسية وصيد الأسماك، مشيرا إلى أن هذا الضرر يلحق بالولايات المتحدة ودول أخرى.وشدد تقرير مكتب ممثلة التجارة الأمريكية على أن الولايات المتحدة تنتهج الآن "نهجا استراتيجيا متعدد الأوجه" يقوم على عدم التخلي لا عن الحوار ولا عن إمكان فرض إجراءات انتقامية.وأوضح التقرير أن إدارة بايدن اعتمدت هذه الاستراتيجية لأن الصين شريك تجاري رئيس للولايات المتحدة و"يجب استخدام شتى السبل لتحقيق تغيير حقيقي في نظامها الاقتصادي والتجاري".ووفقا للتقرير فإن الإدارة الأمريكية تعتبر أنه إذا نفذت الصين اتفاق 2020 "تماما"، فإنها سترسي بذلك دعائم أكثر صلابة لمعالجة القضايا الخلافية التي لا تزال بدون حل.وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة الصين على عدم التزامها بأهداف الشراء التي تعهدت بها في الاتفاق التجاري الذي تم إبرامه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية القول أخيرا، "نعتزم محاسبتهم، بكين لا تلتزم بالقواعد، لأن الحكومة تدعم الشركات، ما يحد من قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة".ورفضت الصين هذه الاتهامات، وقالت "إنها تبذل قصارى جهدها للوفاء ببنود الاتفاق الذي يعود إلى 2020"، وقال قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة، في بكين، "منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تبذل الصين جهودا للتغلب على التأثير السلبي للجائحة والركود الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل التوريد لإنجاح تنفيذ الجانبين للاتفاق".وأضاف "نأمل أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على سلع صينية، وغيرها من الإجراءات العقابية، لتوفير بيئة جيدة للجانبين لتوسيع تجارتهما". ووفقا لتحليل اقتصادي، فإن واردات الصين من الولايات المتحدة جاءت أقل بمقدار الثلث من إجمالي البضائع التي تعهدت بشرائها من الولايات المتحدة.واشترت الصين 62.9 في المائة فقط من البضائع الإضافية التي تعهدت بها في إطار ما يسمى اتفاق المرحلة الأولى، للعامين حتى نهاية 2021.وأدلى تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بتعليقات بهذا الشأن قائلا، "بالنسبة إلى المشكلات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، تعتقد الصين دائما أنه يجب على الجانبين معالجتها بشكل مناسب، بروح الاحترام المتبادل والتشاور على قدم المساواة".وأضاف "ممارسة الضغط وتهديد الطرف الآخر بدافع المصلحة لا تؤدي إلى حل المشكلات، لن تؤدي مثل هذه الجهود سوى إلى تقويض مناخ الثقة والحوار المتبادلين".واتهمت الصين الولايات المتحدة بسوء الإدارة وعدم تحمل المسؤولية عن المشكلات التي تسببها الأقمار الاصطناعية التي تطلقها شركة سبيس إكس المدعومة من إيلون ماسك قطب الأعمال.