«بلاكستون» تتوسع في تأجير المساكن بشراء «بريفيرد أبارتمنت» مقابل 5.8 مليار دولار

تسعى شركة الاستثمار المالي الأمريكية "بلاكستون" لشراء شركة بريفيرد أبارتمنت كوميونيتيز التي تمتلك عديدا من المجمعات السكنية مقابل نحو 5.8 مليار دولار في إطار اتجاه بلاكستون إلى التوسع في مجال تأجير المساكن فيما يعرف "حزام ولايات الشمس" بالولايات المتحدة.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان رسمي القول إن بلاكستون ستدفع 25 دولارا نقدا لكل سهم من أسهم الشركة الموجود مقرها في مدينة أتلانتا الأمريكية. ويزيد هذا السعر بنسبة 39 في المائة، تقريبا عن سعر السهم في ختام تعاملات 9 شباط (فبراير) الماضي عندما نشرت "بلومبيرج" خبرا عن الصفقة لأول مرة.وتشمل الصفقة أكثر من 40 مبنى سكنيا للإيجار تشمل أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في ولايات فلوريدا وتينسي وجورجيا، كما تمتلك شركة بريفيرد أبارتمنت 25 مركز تسوق.وستتم صفقة الاستحواذ من خلال صندوق الاستثمار العقاري غير القابل للتداول التابع لمجموعة بلاكستون واسمه بلاكستون ريال إستيت إنكوم تراست. وتشمل الصفقة مبنيين إداريين بحسب البيان.كانت بلاكستون ريال إيستيت إنكوم تراست قد أعلنت في الشهر الماضي موافقتها على شراء شركة ريسورس ريال إيستيت إنكوم تراست "ريسورس آر.إي.آي.تي" العقارية مقابل 3.7 مليار دولار لتعزيز وجودها في سوق تأجير المساكن الأمريكية.وتمنح الصفقة محفظة عقارية تضم 42 تجمعا سكنيا يشمل أكثر من 12.6 ألف وحدة في 13 ولاية أمريكية منها تكساس وأريزونا وفلوريدا كولورادو جوجورجيا.من ناحيته قال آسيم حميد كبير المديرين في بلاكستون ريال إستيت إن "هذه الصفقة تمثل استمرارا لاقتناعنا بالاستثمار في التجمعات السكنية متعددة الوحدات عالية الجودة في أسواق النمو بمختلف أنحاء الولايات المتحدة".وأشارت "بلومبيرج" إلى زيادة إقبال المستثمرين على شراء المجمعات السكنية بغرض إعادة التأجير في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في الولايات المتحدة.وكانت بلاكستون قد وافقت في الشهر الماضي على شراء شركة استثمار عقاري تركز على الوحدات السكنية مقابل 3.6 مليار دولار. كما تخطط الشركة لشراء مساكن مستأجرة بقيمة مليار دولار وإعادة طرحها للإيجار مرة أخرى بإيجارات مخفضة.