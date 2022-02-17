سوفت بنك تدرس اقتراض 8 مليار دولار لأسهم شركة آرم

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الاتصالات اليابانية العملاقة سوفت بنك جروب كورب دعت البنوك التي ترغب في القيام بدور في عملية الطرح العام الأولي المحتملة لأسهم شركة الرقائق الإلكترونية آرم ليمتد إلى منحها قرض هامشي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن القرض الهامشي المرتبط بالطرح العام الأولي المنتظر لأسهم آرم يعتبر أحد الخيارات التي تدرسها مجموعة سوفت بنك، في الوقت الذي تعد تعد فيه مجموعة الاتصالات اليابانية قائمة ببنوك الاستثمار التي ستقدم خدماتها الاستشارية فيما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي خلال العام الحالي.

وفي حين تخطط البنوك لتقديم تقييمات للطرح العام الأولي لشركة آرم تصل إلى 50 مليار دولار، فإنه من المحتمل في ضوء مقاييس صناعة الرقائق الإلكترونية وتقديرات المحللين أن تتراوح القيمة السوقية للشركة الموجودة في بريطانيا بين 25 و35 مليار دولار، بحسب ما ذكرته بلومبرج في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر أن مجموعة سوفت بنك جروب لجأت إلى التفكير في الطرح العام الأولي لأسهم آرم بعد فشل صفقة استحواذ عملاق التكنولوجيا الأمريكية "نفيديا" على "آرم" مقابل نحو 40 مليار دولار، والتي كان قد تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2020، لفتت أنظار الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.

وفي بيان لهما، قالت شركتا -"نفيديا" و"سوفت بنك" (الشركة الأم لـ "آرم")، في وقت سابق من الشهر الحالي إن الصفقة قد تم إنهاؤها بسبب "تحديات تنظيمية كبيرة تمنع إتمامها ".

وكانت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة أثارت مخاوف بشأن الصفقة في العام الماضي، حيث قالت في شهر آب/أغسطس إنها تخشى أن يؤدي الاندماج إلى تقييد وصول منافسي "نفيديا" إلى تكنولوجيا شركة "آرم"، التي تستخدمها الشركات في صناعة رقائق أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات.

وتشتهر شركة "آرم" بأنها مصممة شرائح المعالجات المستخدمة في معظم أبرز الهواتف الذكية، ومن بينها "آبل" و"سامسونج"، بالإضافة إلى أجهزة أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.