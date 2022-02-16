لتخفيف آثار الجفاف.. المغرب ينفق مليار دولار مساعدة للمزارعين

قال الديوان الملكي المغربي اليوم الأربعاء إن المملكة ستنفق عشرة مليارات درهم (1.07 مليار دولار) على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد.

وأضاف الديوان الملكي في بيان أن الخطة تستهدف إدارة المياء ومساعدة المزارعين والتأمين الزراعي وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية، وذلك بحسب رويترز.

ويكافح المغرب أسوأ موجة جفاف في 30 عاما، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة عجزا بنسبة 64 بالمئة في سقوط الأمطار حتى الآن هذا العام.